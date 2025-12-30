0 800 307 555
Свет без перебоев и меньшие счета: чем выделяется энергонезависимый ЖК Gravity Park

В канун Нового года постоянные блекауты, в том числе внеплановые, снова стали обыденностью для украинцев. Новые вражеские атаки не дают уверенности, что праздничные мгновения не придется встречать в темноте или под монотонный шум генератора. Впрочем, такая реальность не угрожает жильцам жилых комплексов, в которых заранее позаботились об автономном энергоснабжении.
Одним из таких проектов стал столичный жилой комплекс Gravity Park, уже получивший репутацию первого энергонезависимого ЖК Киева. Все его дома и инфраструктура полностью защищены от блекаутов: электроснабжение здесь не будет исчезать вне зависимости от отключений в городской сети или других внешних обстоятельств.
Достичь этого удалось благодаря эффективному использованию энергии солнца. На крышах каждого дома установлены солнечные панели Jinko, производящие постоянный электрический ток. Далее он поступает к инверторам DEYE, которые превращают его в переменный и передают во внутреннюю электросеть комплекса. Излишки сгенерированной энергии скапливаются в железофосфатных аккумуляторах и используются ночью или в облачную погоду.
Использование альтернативного источника электроэнергии позволило девелоперу «Креатор-Буд» ввести в Gravity Park свой тариф для жителей Free Watt. Его стоимость составляет всего 2,30 грн за кВтч, что почти вдвое дешевле стандартного тарифа по стране. Отдельно подключаться к новому тарифу новоселам не нужно — доступ предоставляется автоматически после заключения договора с управляющей компанией.
Кроме того, жителям не придется оплачивать электроэнергию, потребленную в местах общего пользования: подъездах, лифтах, коридорах, на паркинге и территории комплекса. При отключении автономно будут работать лифты, освещение, системы безопасности и все ключевые сервисы.
Энергосистема Gravity Park расширяется вместе с каждой новой очередью строительства. Например, в доме № 2, введенном в эксплуатацию в августе, инвертор генерирует 30 кВтч, а аккумулятор накапливает до 20 кВтч. Параллельно устанавливаются аналогичные системы в других домах. Также предусмотрена общая мощная станция с инвертором на 100 кВтч и аккумулятором на 250 кВтч.
Использование возобновляемой энергии позволяет существенно снизить углеродный след комплекса. Экологичность — одна из ключевых составляющих концепции Gravity Park: здесь малоэтажная застройка, зеленые дворики, променады и палисадники, гармонично сочетающиеся с природным окружением Святошинского района Киева.
В то же время, инфраструктура комплекса отвечает всем потребностям современного жителя мегаполиса. Здесь откроются ТРЦ, магазины, кафе, супермаркет NOVUS, McDonald’s, спортзал, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, паркинг и укрытие. Уже введены в эксплуатацию четыре дома, еще девять планируется сдать в течение 2026 года, параллельно продолжается активное благоустройство территории.
По материалам:
Gravity Park
