Укрпочта начинает развивать сеть партнерских отделений — подробности Сегодня 12:14

Укрпочта уже имеет более 690 000 отделений партнеров по всему миру в 192 странах. Теперь распространяем этот опыт в Украине и планируем открыть не менее 1000 партнерских точек до конца года.

Об этом пишет генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Зачем это

По его словам, «в точках выдачи будут только посылки, поэтому никаких очередей и максимальная скорость. Возможность выбрать локацию, где вы планируете - АЗС, супермаркет, кафе и т. д».

Зачем это бизнесам

По словам Смелянского, дополнительный поток клиентов и как бонус — оплата за выдачу посылки от 6 до 14 гривен и возможность зарабатывать от 15 000 в месяц на 1 точке.

«Ничего не нужно. Укрпочта предоставит программное обеспечение, а также привезет и заберет посылки», — написал он.

Нужен ли терминал для приема оплат?

Нет, на первом этапе не нужно. Все посылки будут предоплачены.

«Укрпочта» ищет супермаркеты, кофейни, аптеки, АЗС, разные магазины возле дома (одежды, продуктов, электроники и т. п. ) и другие места, где каждый день бывают наши текущие и потенциальные клиенты.

Форма бизнеса: юридические лица, физические лица-предприниматели (ФЛП) на общей системе налогообложения и ФЛП 3 и 2 групп.

Ранее мы писали, что Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в последние недели завоевал статус едва ли не самого заметного украинского топ-менеджера в социальных сетях и новостных лентах национальных медиа. Впрочем, истинную цену руководителя определяют не понравившиеся или комментарии, а конкретные результаты и выполненные обещания.

Finance.ua решил проанализировать заявления Игоря Смелянского и проверить, подкрепляются ли его слова реальными действиями. Подробности читайте в этой статье.

Справка Finance.ua:

Ранее Смелянский говорил, если компания откроет свой банк, он заберет на себя часть клиентов государственных Ощадбанка и ПриватБанка. «Это рыночная история, это не принудительно», — комментирует он.

Укрпочта приступила к продаже неиспользуемых объектов недвижимости и выставила на открытые электронные аукционы 20 лотов в системе Prozorro.Продажи.

