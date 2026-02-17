«Укрпошта» хоче запустити свій банк: Смілянський пояснив, навіщо це потрібно і чому НБУ проти Сьогодні 09:15

"Укрпошта" має більше відділень, ніж всі банки разом

«Укрпошта» фінансово спроможна утворити власний банк, проте вона дійсно забере частину клієнтів від державних Ощадбанку та ПриватБанку, що і зумовлює конфлікт поштового оператора із регулятором банківського сектору — Національним банком.

Так різні погляди НБУ та «Укрпошти» на створення першого поштового банку в інтерв’ю РБК-Україна коментує генеральний директор поштової компанії Ігор Смілянський.

Фінансові показники «Укрпошти» для створення банку

Він говорить, що компанія станом на 1 січня цього року буде мати позитивний капітал (це вимога НБУ до банківських установ). Смілянський додає, що компанія мала позитивний капітал до 1 червня 2025 року, до поки НБУ не змінив нормативи його розрахунку, які торкнулися лише поштового оператора, в результаті чого капітал набув від’ємного значення.

Проте, оцінювачі активів «Укрпошти» провели нову оцінку вартості майна компанії, за результатами якої капітал буде становити плюс 2 млрд гривень.

«Укрпошта» має більше відділень, ніж всі банки разом

Гендиректор «Укрпошти» додає, що компанія має багато відділень по всій країні — майже 7 тисяч одиниць, тоді всі банки разом — лише 4,9 тисяч відділень.

Смілянський визнає, якщо компанія відкриє свій банк, він забере на себе частину клієнтів державних Ощадбанку та ПриватБанку. «Це ринкова історія, це ж не примусово», — коментує він.

Агентська угода з іншими банками

Керівник «Укрпошти» виступає проти надання клієнтських даних про клієнтів поштової компанії іншим банкам та підписання з ними агентської угоди, що раніше пропонували в НБУ.

«Ми порахували, що у випадку агентської угоди дохід „Укрпошти“ буде мінус один мільярд, держава виграє 800 млн гривень, а банки виграють 100 млн грн, в результаті — мінус 0,1 млрд гривень. Оскільки ми будемо йти в мінус, держава повинна буде нам виплатити субсидію», — додав Смілянський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.