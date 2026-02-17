Долар та євро готують сюрприз! Прогноз курсу з 16 по 22 лютого. Коли варто продавати валюту?
На нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, в якому розбираємо детальний прогноз курсу долара та євро на період з 16 по 22 лютого від фінансового експерта Олексія Козирева. Розкажемо, чому курс гривні формуватимуть не лише дії Національного банку, а й рішення США, Європи та ключові глобальні події.
За прогнозами Олексія Козирева, на світовому ринку пара євро/долар перебуватиме в межах 1,175−1,194, із підвищеною волатильністю 18−20 лютого. Причинами можуть стати публікація протоколів ФРС США, даних щодо ринку праці та інфляційних показників в США і Німеччині.
На міжбанку долар прогнозується в коридорі 42,80−43,45 грн, а курс євро — на рівні 50,29−51,88 грн. Водночас із урахуванням політики гнучкого курсоутворення НБУ більш імовірний робочий діапазон для євро — 50,80−51,45 грн.
Серед ключових внутрішніх факторів тижня:
- період податкових платежів бізнесу до 20 лютого, що збільшить пропозицію валюти;
- зменшення потреби в імпорті енергоносіїв через потепління;
- стабільно високий попит населення на валюту;
- активна участь НБУ, який, за оцінками, може витратити 730−890 млн доларів резервів для підтримки гривні.
На готівковому ринку очікуються такі діапазони курсу:
- долар у банках — 42,60−43,65 грн, в обмінниках — 42,70−43,55 грн;
- євро в банках — 50,60−51,65 грн, в обмінниках — 50,60−51,60 грн.
Додатковий вплив на настрої інвесторів і валютний ринок матимуть геополітичні новини, переговори за участю України, США та росії, а також загальна ситуація на світових фінансових ринках, де долар поступово слабшає відносно євро.
Детальний прогноз, пояснення факторів впливу та очікування щодо готівкового ринку — у новому відео на нашому YouTube-каналі:
Поділитися новиною
Також за темою
Долар та євро готують сюрприз! Прогноз курсу з 16 по 22 лютого. Коли варто продавати валюту?
НБУ цьогоріч планує запровадити валютні послаблення не лише для бізнесу, а й для населення — Пишний
Долар під тиском — у 2026 валюта може обвалитися на 10%
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Аналітик спрогнозував, чого очікувати від курсу долара до кінця року
Долар і надалі домінуватиме у світовій економіці — МВФ