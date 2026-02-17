0 800 307 555
Долар та євро готують сюрприз! Прогноз курсу з 16 по 22 лютого. Коли варто продавати валюту?

Валюта
159
Євро демонструє зростання, а світові ринки нагадують "фінансову аритмію"
На нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, в якому розбираємо детальний прогноз курсу долара та євро на період з 16 по 22 лютого від фінансового експерта Олексія Козирева. Розкажемо, чому курс гривні формуватимуть не лише дії Національного банку, а й рішення США, Європи та ключові глобальні події.
За прогнозами Олексія Козирева, на світовому ринку пара євро/долар перебуватиме в межах 1,175−1,194, із підвищеною волатильністю 18−20 лютого. Причинами можуть стати публікація протоколів ФРС США, даних щодо ринку праці та інфляційних показників в США і Німеччині.
На міжбанку долар прогнозується в коридорі 42,80−43,45 грн, а курс євро — на рівні 50,29−51,88 грн. Водночас із урахуванням політики гнучкого курсоутворення НБУ більш імовірний робочий діапазон для євро — 50,80−51,45 грн.

Серед ключових внутрішніх факторів тижня:

  • період податкових платежів бізнесу до 20 лютого, що збільшить пропозицію валюти;
  • зменшення потреби в імпорті енергоносіїв через потепління;
  • стабільно високий попит населення на валюту;
  • активна участь НБУ, який, за оцінками, може витратити 730−890 млн доларів резервів для підтримки гривні.
На готівковому ринку очікуються такі діапазони курсу:
  • долар у банках — 42,60−43,65 грн, в обмінниках — 42,70−43,55 грн;
  • євро в банках — 50,60−51,65 грн, в обмінниках — 50,60−51,60 грн.
Додатковий вплив на настрої інвесторів і валютний ринок матимуть геополітичні новини, переговори за участю України, США та росії, а також загальна ситуація на світових фінансових ринках, де долар поступово слабшає відносно євро.
Детальний прогноз, пояснення факторів впливу та очікування щодо готівкового ринку — у новому відео на нашому YouTube-каналі:
