Аналітик спрогнозував, чого очікувати від курсу долара до кінця року

Валюта
77
Яким буде курс долара в Україні у 2026 році
Яким буде курс долара в Україні у 2026 році, Фото: freepik
Долар США на світовому ринку зазнає значних коливань. Проте за нинішніх умов це не впливає на курс гривні. При цьому цьогоріч Нацбанк, імовірно, вдасться до керованого послаблення національної валюти.
Про це розповів Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU, у коментарі «УНІАН».

Чого очікувати від курсу долара у 2026 році

«Волатильність долара США на світових фінансових ринках не впливає на курс гривні. У тяжких умовах війни, величезного зовнішнього дефіциту, жорстких регуляторних обмежень і повної залежності української економіки від міжнародної фінансової допомоги, ключова роль у динаміці курсу гривні належить Національному банку України», — сказав він.
За словами Мартиненка, протягом 2025 року завдяки інтервенціям НБУ на валютному ринку курс гривні залишався стабільним і за рік майже не змінився, завершивши грудень на позначці 42,4 грн/дол., у порівнянні з 42 грн/дол. на початку року.
Цього ж року, як прогнозує аналітик, посилюється ймовірність того, що НБУ вдасться до керованого послаблення гривні.
«Для цього існує достатньо передумов. По-перше, суттєве уповільнення інфляції дозволяє певне удорожчання імпорту за рахунок курсу. По-друге, значне зростання зовнішньоторговельного дефіциту потребує скоротити споживання імпортних товарів, чого також можна досягти, дещо послабивши гривню», — сказав Мартиненко.
Крім цього, слабший курс гривні дозволить уряду обмінювати міжнародну допомогу на більший гривневий еквівалент.
До того ж, як наголосив експерт, можливості України отримувати допомогу — особливо зараз — є далеко не безмежними, тож в НБУ є всі підстави ставати більш бережливим по відношенню до своїх резервів.
Водночас цих резервів більш ніж достатньо для того, щоб робити послаблення валютного курсу контрольованим і помірним, і таким чином не зашкодити привабливості внутрішніх боргових позичань уряду.
Ми очікуємо, що курс гривні відносно долара становитиме близько 45 грн/дол. на кінець року, таким чином вартість національної валюти знизиться за рік не більше ніж на 6%
— каже Мартиненко.

За матеріалами:
УНІАН
Курс долараДоларВалюта
