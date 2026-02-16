0 800 307 555
Долар під тиском — у 2026 валюта може обвалитися на 10%

Валюта
Стратег прогнозує падіння долара на 10% після трьох скорочень ставок ФРС
Стратег прогнозує падіння долара на 10% після трьох скорочень ставок ФРС
Американський долар цього року може суттєво ослабнути. Такий сценарій можливий, якщо Федеральна резервна система США піде на глибше зниження ставок, ніж зараз очікують ринки.
Про це заявив стратег State Street Corp. Лі Феррідж, пише Bloomberg.
На його думку, зміна керівництва в центральному банку та політичний тиск можуть посилити тенденцію до дешевших запозичень — а це, своєю чергою, створить додатковий тиск на долар.

Ринки чекають на зниження ставки

Інвестори наразі прогнозують, що Федеральна резервна система відновить зниження ставок приблизно в червні та до кінця року двічі зменшить їх на 0,25 п.п.
Однак Феррідж вважає, що можливий і третій крок — уже у 2026 році. Частково це пов’язано з тим, що новий очільник ФРС може опинитися під політичним тиском щодо зниження вартості кредитів.
«Три можливі. Два — це розумний базовий сценарій, але ми повинні визнати, що вступаємо в більш невизначений період політики ФРС», — сказав Феррідж в інтерв’ю в кулуарах конференції TradeTech FX у Маямі.

Політичний фактор і роль Трампа

Чинний голова ФРС Джером Пауелл завершує каденцію у травні. Президент Дональд Трамп висунув кандидатуру колишнього члена ради ФРС Кевін Ворш на посаду наступника.
За словами Ферріджа, якщо Ворша затвердять, він може підтримати більш активне зниження ставок. Це скоротить різницю між відсотковими ставками США та інших країн, що традиційно послаблює долар.

Чому це важливо для валютного ринку

Глибше зниження ставок зробить хеджування валютних ризиків для іноземних інвесторів дешевшим. Якщо вони активніше почнуть страхувати свої вкладення у США, це створить додатковий тиск на американську валюту.
За даними Bloomberg, спотовий індекс долара цього року вже знизився приблизно на 1,7% після падіння майже на 8% у 2025-му — це був найгірший рік для валюти з 2017-го.
Занепокоєння через торговельні конфлікти, фіскальні ризики США та політичний тиск на ФРС також негативно впливають на курс.

Можливе короткострокове відновлення

Водночас Феррідж допускає, що найближчим часом долар може частково відіграти втрати — приблизно на 2−3%. Причиною можуть стати сильні макроекономічні показники США, які тимчасово зменшать очікування щодо швидкого зниження ставок.
Проте стратег вважає, що загальний тренд залишається вразливим: якщо нове керівництво ФРС почне діяти агресивніше, продаж долара може активізуватися.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
