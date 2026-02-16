0 800 307 555
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
96
Протягом цього тижня різкі та короткочасні коливання курсу можливі, але системних змін не відбудеться
Протягом цього тижня різкі та короткочасні коливання курсу можливі, але системних змін не відбудеться
За підсумками офіційного курсу протягом 9−13 лютого гривня зміцнилася, проте дуже незначно: чиста зміна становить 5 копійок, або 0,13% від початкового рівня. Протягом цього тижня різкі та короткочасні коливання курсу можливі, але, ймовірно, 16−20 лютого системних змін не відбудеться.
Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Помірна нестабільність у вузькому коридорі з невеликою тенденцією до зміцнення гривні», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:
  • 9 лютого — 43,0487 грн/$;
  • 10 лютого — 43,0267 грн/$;
  • 11 лютого — 43,0904 грн/$;
  • 12 лютого — 43,0318 грн/$;
  • 13 лютого — 42,9930 грн/$.
Готівковий ринок у період 9−13 лютого показав загальну стабільність зі слабкою циклічною зміною котирувань навколо позначки 43 грн/$. Купівля в касах протягом тижня трималася близько 42,7 грн, тоді як продаж залишався біля 43,3 грн — тобто класичний спред між попитом і пропозицією з незначними коливаннями в межах кількох десятків копійок:
  • у понеділок купівля/продаж становили приблизно 42,77/43,31 грн/$;
  • у вівторок продаж дещо піднявся — до 43,37 грн/$, при цьому купівля практично не змінилася (42,76 грн/$);
  • у середу — 42,73/43,35 грн/$;
  • у четвер 42,74/43,30 грн/$;
  • п’ятниця завершила тиждень на рівні 42,77/43,34 грн/$, тобто ринок повернувся до позицій, близьких до стартових.

Курс на міжбанку

За підсумками тижня, що минув, міжбанківський ринок демонстрував помірну напругу з переважанням попиту на долар та явними денними коливаннями:
  • понеділок, 9 лютого, розпочався з ранкової низької позначки 42,9 грн/$ і впродовж сесії попит поступово наростав — торги завершилися на денному максимумі 43,06 грн/$, що відображає класичне внутрішньоденне посилення попиту;
  • у вівторок, 10 лютого, ринок відкрився близько 43,10 грн/$ і практично не змінився до вечора, завершивши торги на рівні 43,09 грн/$;
  • середа почалася з тих же 43,09 грн/$, але до кінця дня котирування знизилися до 43,03 грн/$;
  • у четвер, 12 лютого, ринок пройшов із ранкових 43,07 грн/$ до вечірніх 43,09 грн/$, зафіксувавши при цьому денний провал до 42,85 грн/$ — така широта коливань свідчить про активні операції хеджування та короткострокові спекулятивні маневри;
  • п’ятниця стартувала з максимуму попереднього дня — 43,10 грн/$ — і завершила тиждень на 43,07 грн/$, залишивши ринок у вузькому коридорі поблизу пікових значень.
Тож загалом тиждень відзначився домінуванням попиту з одночасною наявністю пропозиції, яка стримувала утворення стійкого тренду. Ринок демонстрував високу чутливість до внутрішньоденних імпульсів, але завершився без різкого пробою ключових рівнів.
Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 9−13 лютого на 8% менший від попереднього тижня та склав $725,5 млн грн проти $794,25 млн 2−6 лютого.

Прогноз на цей тиждень

Експертка зазначає, що Нацбанк продовжує мати достатній запас міцності й одночасно триває поступова лібералізація валютних правил, тож ринок реагуватиме на поєднання новинних потоків, технічних чинників та великих платіжних хвиль.
За її словами, регулятор за потреби може виходити з інтервенціями, що дає тимчасову підтримку або, навпаки, створює дні підвищеної волатильності в моменти активних операцій.
Одночасно зміни в монетарній політиці впливають на інтерес до гривневих активів. Новини ж про ескалацію геополітичної напруги або різку турбулентність на світових ринках миттєво підвищують попит на валюту і на безпечні валюти загалом — у ці дні в Україні можна очікувати тимчасового посилення попиту і коротких пікових закупівель долара. Це класичний механізм короткострокової волатильності.
Плани щодо міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з кредиторами дають як підстави для заспокоєння ринку, так і приводи для тимчасових рухів у разі коригувань очікувань. Позитивні сигнали щодо домовленостей зазвичай пом’якшують тиск на курс, а невизначеність — підсилює.
Великі платежі України, погашення чи емісія ОВДП, виплати за зовнішнім боргом або великі корпоративні операції можуть створювати окремі дні з підвищеним попитом або пропозицією валюти. Такі «технічні» імпульси часто дають піки в межах одного-двох торгових днів.
ВалютаКурс валютМіжбанк
