Протягом цього тижня різкі та короткочасні коливання курсу можливі, але системних змін не відбудеться

За підсумками офіційного курсу протягом 9−13 лютого гривня зміцнилася, проте дуже незначно: чиста зміна становить 5 копійок, або 0,13% від початкового рівня. Протягом цього тижня різкі та короткочасні коливання курсу можливі, але, ймовірно, 16−20 лютого системних змін не відбудеться.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Помірна нестабільність у вузькому коридорі з невеликою тенденцією до зміцнення гривні», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:

9 лютого — 43,0487 грн/$;

10 лютого — 43,0267 грн/$;

11 лютого — 43,0904 грн/$;

12 лютого — 43,0318 грн/$;

13 лютого — 42,9930 грн/$.

Готівковий ринок у період 9−13 лютого показав загальну стабільність зі слабкою циклічною зміною котирувань навколо позначки 43 грн/$. Купівля в касах протягом тижня трималася близько 42,7 грн, тоді як продаж залишався біля 43,3 грн — тобто класичний спред між попитом і пропозицією з незначними коливаннями в межах кількох десятків копійок:

у понеділок купівля/продаж становили приблизно 42,77/43,31 грн/$;

у вівторок продаж дещо піднявся — до 43,37 грн/$, при цьому купівля практично не змінилася (42,76 грн/$);

у середу — 42,73/43,35 грн/$;

у четвер 42,74/43,30 грн/$;

п’ятниця завершила тиждень на рівні 42,77/43,34 грн/$, тобто ринок повернувся до позицій, близьких до стартових.

Курс на міжбанку

За підсумками тижня, що минув, міжбанківський ринок демонстрував помірну напругу з переважанням попиту на долар та явними денними коливаннями:

понеділок, 9 лютого, розпочався з ранкової низької позначки 42,9 грн/$ і впродовж сесії попит поступово наростав — торги завершилися на денному максимумі 43,06 грн/$, що відображає класичне внутрішньоденне посилення попиту;

у вівторок, 10 лютого, ринок відкрився близько 43,10 грн/$ і практично не змінився до вечора, завершивши торги на рівні 43,09 грн/$;

середа почалася з тих же 43,09 грн/$, але до кінця дня котирування знизилися до 43,03 грн/$;

у четвер, 12 лютого, ринок пройшов із ранкових 43,07 грн/$ до вечірніх 43,09 грн/$, зафіксувавши при цьому денний провал до 42,85 грн/$ — така широта коливань свідчить про активні операції хеджування та короткострокові спекулятивні маневри;

п’ятниця стартувала з максимуму попереднього дня — 43,10 грн/$ — і завершила тиждень на 43,07 грн/$, залишивши ринок у вузькому коридорі поблизу пікових значень.

Тож загалом тиждень відзначився домінуванням попиту з одночасною наявністю пропозиції, яка стримувала утворення стійкого тренду. Ринок демонстрував високу чутливість до внутрішньоденних імпульсів, але завершився без різкого пробою ключових рівнів.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 9−13 лютого на 8% менший від попереднього тижня та склав $725,5 млн грн проти $794,25 млн 2−6 лютого.

Прогноз на цей тиждень

Експертка зазначає, що Нацбанк продовжує мати достатній запас міцності й одночасно триває поступова лібералізація валютних правил, тож ринок реагуватиме на поєднання новинних потоків, технічних чинників та великих платіжних хвиль.

За її словами, регулятор за потреби може виходити з інтервенціями, що дає тимчасову підтримку або, навпаки, створює дні підвищеної волатильності в моменти активних операцій.

Одночасно зміни в монетарній політиці впливають на інтерес до гривневих активів. Новини ж про ескалацію геополітичної напруги або різку турбулентність на світових ринках миттєво підвищують попит на валюту і на безпечні валюти загалом — у ці дні в Україні можна очікувати тимчасового посилення попиту і коротких пікових закупівель долара. Це класичний механізм короткострокової волатильності.

Плани щодо міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з кредиторами дають як підстави для заспокоєння ринку, так і приводи для тимчасових рухів у разі коригувань очікувань. Позитивні сигнали щодо домовленостей зазвичай пом’якшують тиск на курс, а невизначеність — підсилює.

Великі платежі України, погашення чи емісія ОВДП, виплати за зовнішнім боргом або великі корпоративні операції можуть створювати окремі дні з підвищеним попитом або пропозицією валюти. Такі «технічні» імпульси часто дають піки в межах одного-двох торгових днів.

