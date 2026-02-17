Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» у 2026 році: які суми Сьогодні 11:23 — Казна та Політика

Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» у 2026 році: які суми

Уряд розпочав фінансування на 2026 рік ключових державних програм розвитку реального сектору економіки. Відповідне рішення про розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні 16 лютого.

Про це пише Мінекономіки.

Куди підуть кошти

Кошти будуть спрямовані на реалізацію політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та очищення українських земель від мін.

«Уряд забезпечив необхідне фінансування, щоб усі інструменти політики „Зроблено в Україні“ стабільно працювали протягом року. Гроші на часткову компенсацію вартості української агро та промислової техніки, розвиток індустріальних парків та інвестиційні проєкти вже затверджені. Тож запрошую бізнес активно користуватися ними. Також ми виділяємо 1 млрд грн на гуманітарне розмінування, аби аграрії могли безпечно працювати на своїй землі», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Читайте також Із 1 березня Національний кешбек працюватиме по-новому: що потрібно знати покупцям

У межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» уряд передбачив фінансування таких програм:

1,8 млрд грн — на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Завдяки програмі близько 5 тисяч фермерів та виробників харчової продукції зможуть купити нову техніку за доступною ціною, а її виробники отримають додаткові замовлення.

— на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Завдяки програмі близько 5 тисяч фермерів та виробників харчової продукції зможуть купити нову техніку за доступною ціною, а її виробники отримають додаткові замовлення. 1 млрд грн — на стимулювання розвитку індустріальних парків. Держава продовжить фінансувати будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до мереж для нових виробництв.

— на стимулювання розвитку індустріальних парків. Держава продовжить фінансувати будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до мереж для нових виробництв. 653,1 млн грн — на підтримку реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Кошти передбачені для компенсації витрат інвесторів на розбудову об’єктів інфраструктури.

— на підтримку реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Кошти передбачені для компенсації витрат інвесторів на розбудову об’єктів інфраструктури. 1,2 млрд грн — на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги через дві програми:

700 млн грн для реалізації програми «Національний кешбек».

для реалізації програми «Національний кешбек». 475 млн грн — на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки та обладнання. Держава компенсує 15% вартості колісної, будівельної, комунальної та спеціальної техніки, ліфтів, енергетичного обладнання, верстатів з ЧПУ, насосних установок, комплектувальні для безпілотних систем.

На безпеку та очищення територій:

1 млрд грн — на програму «Гуманітарне розмінування». Кошти підуть на компенсацію витрат на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Загалом у 2026 році на програми «Зроблено в Україні» передбачено фінансування у розмірі близько 37 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів оновлює умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка — 10% на все. Із 1 березня запрацює нова диференційована система від 5% до 15%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.