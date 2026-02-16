Зеленський пояснив, чому Україна проти вільної економічної зони на Донбасі Сьогодні 11:27 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки у Мюнхені 14 лютого 2026 року, Reuters

Україна не підтримує ідею створення вільної економічної зони на Донбасі та виведення звідти військ, оскільки це може створити ризики нового вторгнення росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Позиція України щодо безпекових ризиків

Зеленський пояснив, що коли (якщо) володимир путін знову захоче напасти на Україну, росіяни спробують влаштувати провокацію, щоб виправдати повторний напад.

Є величезна вірогідність, що війська, які будуть залишатися в Донецькій області — війська партнерів, або «інші» — можуть вийти звідти. І тоді росія почне провокації з метою розв’язати нову війну.

«Що далі буде? Буде велика окупація України, будуть великі втрати. Саме тому я казав, що це (вочевидь, вільна економічна зона. — Ред.) — це опція, але не позитивна для України, бо є великі ризики для гарантій безпеки і тих країн, які надали ці гарантії», — резюмував Зеленський.

Що відомо про «вільну економічну зону» на Донбасі

росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США запропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів «мирного плану». Спочатку пропонувалося, щоб у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.

Зеленський раніше заявляв, що буферна зона після відведення військ може стати територією, де існуватиме бізнес за спеціальним правовим і податковим режимом.

Пізніше Зеленський заявляв, що створення вільної економічної зони на Донбасі поки неузгоджено через різні підходи сторін до її формату. Оскільки частина Донецької області перебуває під окупацією, а інша, східна частина, — під контролем України, то на думку президента, потрібні справедливі та надійні правила, зокрема однакові пропозиції для обох сторін.

Крім того, Володимир Зеленський вважає, що питання створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі має вирішуватися на референдумі.

