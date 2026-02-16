0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський пояснив, чому Україна проти вільної економічної зони на Донбасі

Казна та Політика
88
Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки у Мюнхені 14 лютого 2026 року
Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки у Мюнхені 14 лютого 2026 року, Reuters
Україна не підтримує ідею створення вільної економічної зони на Донбасі та виведення звідти військ, оскільки це може створити ризики нового вторгнення росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Позиція України щодо безпекових ризиків

Зеленський пояснив, що коли (якщо) володимир путін знову захоче напасти на Україну, росіяни спробують влаштувати провокацію, щоб виправдати повторний напад.
Є величезна вірогідність, що війська, які будуть залишатися в Донецькій області — війська партнерів, або «інші» — можуть вийти звідти. І тоді росія почне провокації з метою розв’язати нову війну.
Читайте також
«Що далі буде? Буде велика окупація України, будуть великі втрати. Саме тому я казав, що це (вочевидь, вільна економічна зона. — Ред.) — це опція, але не позитивна для України, бо є великі ризики для гарантій безпеки і тих країн, які надали ці гарантії», — резюмував Зеленський.

Що відомо про «вільну економічну зону» на Донбасі

росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США запропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів «мирного плану». Спочатку пропонувалося, щоб у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.
Зеленський раніше заявляв, що буферна зона після відведення військ може стати територією, де існуватиме бізнес за спеціальним правовим і податковим режимом.
Пізніше Зеленський заявляв, що створення вільної економічної зони на Донбасі поки неузгоджено через різні підходи сторін до її формату. Оскільки частина Донецької області перебуває під окупацією, а інша, східна частина, — під контролем України, то на думку президента, потрібні справедливі та надійні правила, зокрема однакові пропозиції для обох сторін.
Крім того, Володимир Зеленський вважає, що питання створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі має вирішуватися на референдумі.
За матеріалами:
РБК-Україна
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems