Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів — Віткофф Сьогодні 13:00

Стів Віткофф: Після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами.

Після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво прискорить економічне відновлення країни.

Про це заявив спеціальний представник США Стів Віткофф під час виступу на Українському сніданку у Давосі, повідомляє РБК-Україна.

«Президент говорив про створення зони вільної від мит для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів у США», — зазначив Віткофф.

Він також підкреслив, що українці заслуговують на якнайшвидше завершення війни, і для цього нині докладаються значні зусилля.

Що відомо про «план процвітання» для України

Потенційна безмитна торгівля зі США розглядається в ширшому контексті післявоєнного відновлення України, яке передбачене так званою «Угодою про процвітання». Документ орієнтований на залучення близько $800 млрд міжнародних інвестицій у реконструкцію країни.

План охоплює відбудову:

критичної інфраструктури;

енергетики;

житлового фонду;

промисловості;

модернізацію економіки з акцентом на реформи, безпеку та європейську інтеграцію.

Раніше очікувалося , що США та Україна підпишуть цей документ під час форуму в Давосі. Однак, за інформацією Axios із посиланням на українського чиновника, плани підписання президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським були скасовані.

За словами віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, «Угода про процвітання» була погоджена на технічному рівні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.