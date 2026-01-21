Підписання угоди на $800 млрд про повоєнне відновлення України в Давосі не відбулося Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Підписання масштабної угоди про «процвітання» та повоєнне відновлення України вартістю близько $800 млрд, яке планувалося під час участі президента США Дональда Трампа у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, не відбулося.

Про це повідомляє Axios.

Зміна порядку денного через заяви щодо Гренландії

За словами співрозмовника Axios серед американських високопосадовців, конкретної дати підписання угоди не визначали, а сам документ і план його реалізації потребують доопрацювання.

До останнього часу європейські союзники США очікували, що ключовими подіями участі Трампа у форумі стануть оголошення ради керуючих для Гази та підписання угоди щодо повоєнної відбудови України.

Втім, за словами українського високопосадовця, заяви Дональда Трампа щодо Гренландії суттєво змінили порядок денний форуму й змусили європейських лідерів зосередитися саме на цьому питанні, відсунувши тему України на другий план.

Зазначається, що Трамп усе ще планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, однак проривних рішень за підсумками цих переговорів не очікується.

Водночас спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, за інформацією Axios, планують у Давосі зустрітися з російським посланцем Кирилом Дмітрієвим. Темою переговорів має стати ситуація навколо України.

Водночас, як пише Європейська правда, за словами віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, США та Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа «плану процвітання» України.

«На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів», — сказав він.

Він наголосив, що це «скоріше документ для планування, а не завершений проєкт».

Що відомо про «план процвітання» для України

Раніше США та Україна готувалися до підписання комплексної угоди про післявоєнну відбудову України обсягом близько $800 млрд, а також домовленостей щодо гарантій безпеки з боку США.

За даними The Telegraph, президент України Володимир Зеленський спочатку розраховував завершити переговори у Вашингтоні, однак партнери з так званої Коаліції охочих порадили провести зустріч у Давосі як у більш нейтральному форматі.

План передбачає залучення близько $800 млрд інвестицій протягом десяти років для відбудови країни. Документ мав відкрити шлях до кредитів, грантів і приватних інвестицій, а також закріпити участь США у ключових інфраструктурних і ресурсних проєктах.

Основою угоди стали домовленості щодо корисних копалин, підписані торік, які надали американським інвесторам пріоритетний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні.

Плани Трампа на Гренландію

Президент США останнім часом активізував заяви про намір приєднати складову Данії — Гренландії — до Штатів нібито через неспроможність країни забезпечити безпеку острова від рф і Китаю.

Білий дім говорив і про силове приєднання Гренландії, і про можливість купити острів чи навіть підкупити його жителів.

Трамп звернувся до НАТО із проханням вплинути на ситуацію і допомогти США приєднати данську територію.

У ЄС територіальні претензії Трампа на Гренландію сприйняли негативно.

