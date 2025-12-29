0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та США розробляють дорожню карту процвітання до 2040 року — Зеленський

135
Україна та США розробляють дорожню карту процвітання до 2040 року — Зеленський
Україна та США розробляють дорожню карту процвітання до 2040 року — Зеленський
Україна працює зі Сполученими Штатами Америки над дорожньою картою процвітання нашої держави до 2040 року.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський.
Читайте також
Як він зазначив, є загальне бачення з Америкою, що в Україні буде створено кілька фондів.
«Буде фонд відбудови України, буде суверенна інвестиційна платформа України, буде фонд розвитку України, фонд зростання та можливостей України. Ми плануємо, щоб у нас був саме американсько-український інвестиційний фонд відбудови» — йдеться в дописі глави держави.
Зеленський додав, що в України є цілі та стратегії макроекономічної стабільності. «Головні аспекти й напрями — це наші національні цілі, очікування тривалості життя, повернення біженців, ВВП на душу населення, нові робочі місця, безпекові гарантії, далі — напрям доступу до ринків і вступ до Європейського Союзу. Ми розраховуємо, що нам потрібні на відбудову десь 700−800 мільярдів».
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня.
Водночас Європейські лідери позитивно оцінили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і їх телефонну розмову за участі лідерів країн Європи.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems