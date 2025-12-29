Україна та США розробляють дорожню карту процвітання до 2040 року — Зеленський Сьогодні 11:36

Україна та США розробляють дорожню карту процвітання до 2040 року — Зеленський

Україна працює зі Сполученими Штатами Америки над дорожньою картою процвітання нашої держави до 2040 року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Як він зазначив, є загальне бачення з Америкою, що в Україні буде створено кілька фондів.

«Буде фонд відбудови України, буде суверенна інвестиційна платформа України, буде фонд розвитку України, фонд зростання та можливостей України. Ми плануємо, щоб у нас був саме американсько-український інвестиційний фонд відбудови» — йдеться в дописі глави держави.

Зеленський додав, що в України є цілі та стратегії макроекономічної стабільності. «Головні аспекти й напрями — це наші національні цілі, очікування тривалості життя, повернення біженців, ВВП на душу населення, нові робочі місця, безпекові гарантії, далі — напрям доступу до ринків і вступ до Європейського Союзу. Ми розраховуємо, що нам потрібні на відбудову десь 700−800 мільярдів».

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня.

Європейські лідери позитивно оцінили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і їх телефонну розмову за участі лідерів країн Європи.

