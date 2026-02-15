Економічний ефект від використання публічної інформації сягнув 26,8 млрд гривень Сьогодні 07:19 — Казна та Політика

Україна посідає 4-те місце за рівнем зрілості відкритих даних, Фото: freepik

Україна посідає 4-те місце за рівнем зрілості відкритих даних (Open Data Maturity) серед 36 країн Європи, і це підтверджує, що відкриті дані стали для країни важливим драйвером відкритості та цифрової трансформації. Прямий економічний ефект від використання публічної інформації сягнув 26,8 млрд гривень.

Про це свідчить дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Економічні показники

«Завдяки відкритим даним українська економіка отримала мільярдні надходження, а бізнес — можливість прозоро розвиватися», — зазначили у Мінцифрі.

Ядро ринку — компанії, для яких відкриті дані є основою бізнес-моделі та єдиним або визначальним джерелом доходу, — заробляють близько 2 млрд грн на рік. Проте загальна цінність для всієї економіки у 13 разів більша.

Найбільше відкриті дані використовують:

послуги — 75%;

виробництво металу та металообробка — 69%;

торгівля — 67%;

сільське господарство — 62%;

харчова промисловість — 57%.

В Україні функціонують 128 активних проєктів, які допомагають громадянам та компаніям отримувати достовірну інформацію.

У 2022 році, попри тимчасове закриття частини реєстрів через безпекові ризики, ринок перейшов на гібридні моделі даних для забезпечення безперервного комплаєнсу та перевірки контрагентів.

Відкрита інформація є критичним елементом прозорості та використовується для:

перевірки бенефіціарів та виявлення зв’язків із підсанкційними країнами (РФ, Білорусь, Іран);

контролю за використанням державних коштів та проведення прозорих публічних закупівель;

проведення юридичної та фінансової аналітики.

