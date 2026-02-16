0 800 307 555
З 1 березня діятимуть нові форми звітності для виробників та продавців підакцизних товарів

Казна та Політика
32
З 1 березня 2026 року суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, подаватимуть звітність за оновленими формами.
Про це йдеться в повідомленні Податкової служби.
Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2025 року № 641, яким затверджено нові форми звітів та порядок їх заповнення.
Щомісяця звітність подається до територіальних органів ДПС:
  • — за оновленою Формою № 1-ВП (місячна) — виробниками спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які здійснюють виробництво та/або ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України зазначених товарів (продукції) та суб’єктами господарювання, які здійснюють ферментацію тютюнової сировини;
  • — за оновленою Формою № 1-ОП (місячна) — суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, тютюном, промисловими замінниками тютюну, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також операції з ввезення та вивезення відповідної продукції.
Щороку звітність подається:
за оновленою Формою № 1-ВП (річна)
  • малими виробництвами пива, дистилятів та виноробної продукції;
  • суб’єктами господарювання, які здійснюють вирощування тютюну, з можливістю відображення обсягів вирощування та посівних площ.
Наказом також передбачено:
  • удосконалений порядок відображення: обсягів продукції, переданої або отриманої на відповідальне зберігання; обігу відходів тютюнової сировини та залишків;
  • нові коди і види продукції, товарів та сировини для відображення інформації про залишки та обсяги придбаної, виробленої та реалізованої тютюнової сировини (ферментованої, неферментованої).
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
