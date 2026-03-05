0 800 307 555
ру
Wizz Air отменяет полеты в 4 страны: куда останавливает рейсы (сроки)

Wizz Air продолжила отмену рейсов по четырем направлениям до 15 марта из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом пишет Еxpress.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к существенным перебоям в путешествиях авиакомпаний, тысячи рейсов отменены, поскольку Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) рекомендует воздержаться от путешествий в некоторые части региона. Напряженность сохраняется после американо-израильских ударов по Ирану, которые начались в минувшие выходные, а также были совершены дополнительные атаки.

Куда останавливает рейсы

С обострением конфликта Wizz Air подтвердила, что приостанавливает все рейсы в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Аммана.

Сроки

До воскресенья, 15 марта, включительно.
Сначала они намеревались отменить эти рейсы до 7 марта, но поскольку конфликт не показывает признаков утихания, период отмены был продлен.
Представитель Wizz Air подтвердил: «Wizz Air подтверждает, что после недавней эскалации ситуации с безопасностью в Иране авиакомпания приостанавливает все рейсы в Израиль, Дубая, Абу-Даби, Аммана до 15 марта включительно, в ожидании структурных изменений в расписании, отражающих снижение спроса. Рейсы в и из Саудовской Аравии возобновятся по плану с 8 марта включительно».
«Авиакомпания внимательно следит за развитием событий и поддерживает постоянный контакт с местными и международными органами власти, агентствами по безопасности авиации, органами безопасности и соответствующими правительственными органами. Оперативные решения будут продолжать пересматриваться, а расписание полетов может быть корректировано в зависимости от развития ситуации», — сообщили там.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Wizz Air
