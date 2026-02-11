0 800 307 555
Wizz Air расширяет «бизнес-класс» — детали

Wizz Air расширяет WIZZ Class по всей сети после испытательного периода на шести базах и высокого спроса со стороны пассажиров, которые ищут дополнительного комфорта без премиальных тарифов.
Об этом говорится в сообщении компании.

Сроки

Полное внедрение началось с 9 февраля, что сделает услугу доступной на маршрутах, где она еще не предлагалась.
Класс WIZZ первоначально был введен на отдельных рейсах в/из Будапешта, Бухареста Отопень, Варшавы, Лондона Лутон, Лондона Гатвик и Рима Фьюмичино.
В WIZZ Class пассажиры могут воспользоваться зарезервированным свободным средним местом в первом ряду (1B и 1E), что обеспечивает дополнительное личное пространство и более комфортные условия для отдыха или работы.
Поскольку первый ряд также предлагает дополнительное пространство для ног, услуга повышает комфорт, сохраняя при этом эффективную одноклассную планировку салона Wizz Air.

Где купить

WIZZ Class можно приобрести как дополнительную услугу при бронировании при выборе пакетов Smart или Plus, которые уже включают приоритетную посадку и ручную кладь весом 10 кг.
Помимо забронированного среднего места клиенты WIZZ Class получают бесплатный безалкогольный напиток и закуску.
Напомним, Wizz Air и Международный аэропорт Клуж-Напока (Румыния) объявили о двух новых направлениях на летний сезон 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Wizz Air
