В 2026 году ожидается устойчивый уровень инвестиций

В первом квартале 2026 г. ожидается устойчивый уровень инвестиций за счет улучшения макроусловий и роста уверенности инвесторов.

Об этом говорится в аналитике kpmg

ИИ останется главным драйвером наравне с оборонными технологиями, квантовыми вычислениями и прикладными технологиями.

Динамика IPO на рынках Гонконга, Индии и США станет критическим фактором объема сделок в течение 2026 года.

В Соединенных Штатах более благоприятная регуляторная среда, перспектива дальнейшего снижения процентных ставок и постепенное улучшение условий для IPO и M&A, как ожидается, будут способствовать поддержанию активной венчурной деятельности, при этом искусственный интеллект и в дальнейшем будет оставаться основным направлением инвестиционных потоков.

В Канаде в начале года ожидается относительно стабильная венчурная деятельность, а во второй половине 2026 г. возможен ее рост в связи с восстановлением рынков выхода.

В Латинской Америке инвесторы, вероятно, будут оставаться избирательными, предпочитая меньше крупных инвестиций в более устоявшиеся компании.

В Европе и Азии инвесторы, как ожидается, будут оставаться дисциплинированными, концентрируя капитал на высококачественных возможностях с четкими основными показателями и масштабируемыми бизнес-моделями.

