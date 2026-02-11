0 800 307 555
Sony окончательно уходит с рынка Blu-ray плееров

Японская компания Sony Corporation объявила в понедельник, 9 февраля, о своем решении выйти с рынка Blu-ray плееров, поскольку широкая доступность стриминговых сервисов сбила спрос на их товар.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Последние поставки Blu-ray плееров от Sony начнутся в этом месяце.
Дочерняя компания Sony Group уже прекратила производство Blu-ray плееров и прекратила производство дисков для самих плееров в феврале прошлого года.
Японский гигант электроники выпустил первый в мире Blu-ray плеер еще в 2003 году, и этот формат выиграл войну против HD DVD от Toshiba Corp. и NEC Corp., поскольку он поддерживал видео высокого качества для фильмов и телевидения.
Однако спрос на эти товары неуклонно снижался с ростом популярности стриминговых видеосервисов, таких как Netflix и TVer, стримингового сервиса, совместно управляемого японскими телевизионными сетями.
По данным Японской ассоциации электроники и информационных технологий, внутренние поставки Blu-ray плееров достигли пика в 6,39 миллиона единиц в 2011 году, но в 2025 году составили менее 10% от этого показателя (620 000 единиц).
По материалам:
Укрінформ
