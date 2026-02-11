ИИ способствует развитию мировых венчурных инвестиций Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

2025 год стал третьим по объему глобальных венчурных инвестиций

Мировые инвестиции венчурного капитала выросли со 125,6 млрд. долларов США в III квартале 2025 года до 138,1 млрд. долларов США в IV квартале 2025 года и находятся пятый квартал подряд на высоком уровне.

В целом 2025 стал третьим по объему глобальных венчурных инвестиций за всю историю по данным исследования Venture Pulse за IV квартал 2025 года.

По итогам года США зафиксировали второй самый высокий результат инвестиций за всю историю, Европа удержала уверенные позиции, Азия опустилась до самого низкого уровня за десятилетие.

Искусственный интеллект способствует развитию мировых венчурных инвестиций

ИИ сохранил доминирование в 2025 году, привлекая рекордные объемы. В IV квартале восемь американских AI-компаний привлекли более 1 млрд долларов США: среди них Anthropic, Project Prometheus, Databricks, Anysphere, Reflection AI, Polymarket, Lambda, Crusoe.

За пределами США также наблюдалась активность:

Firmus Technologies (Австралия) получил 541 млн долларов США;

Didi Autonomous Driving (Китай) — 281 млн долларов США;

Mujin (Япония) — 235 млн долларов США;

в Европе — Brevo (Франция) — 578 млн долларов США;

Black Forest Labs (Германия) — 300 млн долларов США;

Synthesia (Великобритания) — 200 млн долларов США.

Аналитики отмечают, что инвесторы становятся более избирательными, направляя капитал к ИИ-лидерам с защищенными бизнес-моделями, в частности в инфраструктуру ИИ и дата-центры, небольшие языковые модели, роботизацию и специализированные вертикальные приложения.

