0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ способствует развитию мировых венчурных инвестиций

Фондовый рынок
7
2025 год стал третьим по объему глобальных венчурных инвестиций
2025 год стал третьим по объему глобальных венчурных инвестиций
Мировые инвестиции венчурного капитала выросли со 125,6 млрд. долларов США в III квартале 2025 года до 138,1 млрд. долларов США в IV квартале 2025 года и находятся пятый квартал подряд на высоком уровне.
В целом 2025 стал третьим по объему глобальных венчурных инвестиций за всю историю по данным исследования Venture Pulse за IV квартал 2025 года.
По итогам года США зафиксировали второй самый высокий результат инвестиций за всю историю, Европа удержала уверенные позиции, Азия опустилась до самого низкого уровня за десятилетие.

Искусственный интеллект способствует развитию мировых венчурных инвестиций

ИИ сохранил доминирование в 2025 году, привлекая рекордные объемы. В IV квартале восемь американских AI-компаний привлекли более 1 млрд долларов США: среди них Anthropic, Project Prometheus, Databricks, Anysphere, Reflection AI, Polymarket, Lambda, Crusoe.
За пределами США также наблюдалась активность:
  • Firmus Technologies (Австралия) получил 541 млн долларов США;
  • Didi Autonomous Driving (Китай) — 281 млн долларов США;
  • Mujin (Япония) — 235 млн долларов США;
  • в Европе — Brevo (Франция) — 578 млн долларов США;
  • Black Forest Labs (Германия) — 300 млн долларов США;
  • Synthesia (Великобритания) — 200 млн долларов США.
Аналитики отмечают, что инвесторы становятся более избирательными, направляя капитал к ИИ-лидерам с защищенными бизнес-моделями, в частности в инфраструктуру ИИ и дата-центры, небольшие языковые модели, роботизацию и специализированные вертикальные приложения.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
По материалам:
Finance.ua
ИИИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems