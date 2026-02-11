Сколько «Киевстару» стоила покупка сервиса Tabletki.ua Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Сервис Tabletki.ua будет работать в рамках цифровой экосистемы «Киевстара»

«Киевстар» закрыл сделку по приобретению сервиса бронирования и поиска лекарств Tabletki.ua — покупка обошлась компании в $160 млн.

Об этом сообщает компания VEON, которой принадлежит «Киевстар». Заявку на приобретение сервиса АМКУ одобрил в конце января, а сделка была закрыта 10 февраля.

«Согласованное вознаграждение в размере 160 миллионов долларов США соответствует коэффициенту цены к прибыли за период до вычета процентов и амортизации 8,0X», — пояснили в VEON.

Что известно о сервисе Tabletki.ua

Tabletki.ua сотрудничает с более чем 14 000 аптек по всей Украине. В период с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года стоимость заказов через сервис достигла 57,3 миллиарда гривен, а чистая прибыль компании составила 20 миллионов долларов.

Теперь сервис Tabletki.ua будет работать в рамках цифровой экосистемы «Киевстара», в которую уже входят Uklon и Helsi.

Напомним, что «Киевстар» подавал три заявки на покупку сервиса. Первую в ноябре 2024 года, вторую в феврале 2025 года. Первую заявку АМКУ вернул, поскольку она не отвечала требованиям Положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации хозяйствующих субъектов. Еще одну заявку АМКУ получил 7 июля 2025 года.

