Wizz Air объявляет о двух новых направлениях из аэропорта Яссы (рейсы, сроки)
Бюджетный перевозчик Румынии Wizz Air сегодня объявляет о двух долгожданных итальянских направлениях из Международного аэропорта Яссы в летнем сезоне 2026 года — Милане Мальпенсе и Пизе.
Об этом идет речь на сайте компании.
Стоимость билетов
Начинается от 99 румынских лей*, а билеты уже доступны на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.
Сроки
Сообщение с Миланом Мальпенсой начнется 20 мая.
Рейсы будут выполняться каждую среду и каждое воскресенье.
Второй пункт назначения, Пиза, будет доступен с 23 мая, рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу.
Рейсы из Кишинева
Из столицы Республики Молдова было добавлено четыре маршрута, а в мае:
- новые прямые сообщения из Кишинева в Кельн (Германия)
- Базель-Мюлуза (Франция),
- в июне — в Родос (Греция) и Римини (Италия).
Недавно писали, что Лоукостер Wizz Air объявила о запуске трех новых летних авиарейсов из Польши. Новые маршруты соединят аэропорт Варшава-Модлин с Варной (Болгария) и Римини (Италия), а также Краков с Родосом (Греция).
Справка Finance.ua:
- С начала своей деятельности в Румынии в 2006 году Wizz Air постоянно увеличивала свои инвестиции в страну, признавая ее ключевым рынком.
- В настоящее время авиакомпания предлагает 236 маршрутов из 14 румынских аэропортов, соединяющих пассажиров с 82 направлениями в 27 странах.
- За последние 19 лет в Румынии Wizz Air создала девять операционных баз и в настоящее время насчитывает более 1600 сотрудников.
