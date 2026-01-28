0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wizz Air объявляет о двух новых направлениях из аэропорта Яссы (рейсы, сроки)

Фондовый рынок
74
Wizz Air объявляет о двух новых направлениях из аэропорта Яссы (рейсы, сроки)
Wizz Air объявляет о двух новых направлениях из аэропорта Яссы (рейсы, сроки)
Бюджетный перевозчик Румынии Wizz Air сегодня объявляет о двух долгожданных итальянских направлениях из Международного аэропорта Яссы в летнем сезоне 2026 года — Милане Мальпенсе и Пизе.
Об этом идет речь на сайте компании.

Стоимость билетов

Начинается от 99 румынских лей*, а билеты уже доступны на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.

Сроки

Сообщение с Миланом Мальпенсой начнется 20 мая.
Рейсы будут выполняться каждую среду и каждое воскресенье.
Второй пункт назначения, Пиза, будет доступен с 23 мая, рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу.

Рейсы из Кишинева

Из столицы Республики Молдова было добавлено четыре маршрута, а в мае:
  • новые прямые сообщения из Кишинева в Кельн (Германия)
  • Базель-Мюлуза (Франция),
  • в июне — в Родос (Греция) и Римини (Италия).
Читайте также
Недавно писали, что Лоукостер Wizz Air объявила о запуске трех новых летних авиарейсов из Польши. Новые маршруты соединят аэропорт Варшава-Модлин с Варной (Болгария) и Римини (Италия), а также Краков с Родосом (Греция).

Справка Finance.ua:

  • С начала своей деятельности в Румынии в 2006 году Wizz Air постоянно увеличивала свои инвестиции в страну, признавая ее ключевым рынком.
  • В настоящее время авиакомпания предлагает 236 маршрутов из 14 румынских аэропортов, соединяющих пассажиров с 82 направлениями в 27 странах.
  • За последние 19 лет в Румынии Wizz Air создала девять операционных баз и в настоящее время насчитывает более 1600 сотрудников.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems