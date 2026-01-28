Wizz Air объявляет о двух новых направлениях из аэропорта Яссы (рейсы, сроки) Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

Бюджетный перевозчик Румынии Wizz Air сегодня объявляет о двух долгожданных итальянских направлениях из Международного аэропорта Яссы в летнем сезоне 2026 года — Милане Мальпенсе и Пизе.

Об этом идет речь на сайте компании.

Стоимость билетов

Сроки

Сообщение с Миланом Мальпенсой начнется 20 мая.

Рейсы будут выполняться каждую среду и каждое воскресенье.

Второй пункт назначения, Пиза, будет доступен с 23 мая, рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу.

Рейсы из Кишинева

Из столицы Республики Молдова было добавлено четыре маршрута, а в мае:

новые прямые сообщения из Кишинева в Кельн (Германия)

Базель-Мюлуза (Франция),

в июне — в Родос (Греция) и Римини (Италия).

Справка Finance.ua:

С начала своей деятельности в Румынии в 2006 году Wizz Air постоянно увеличивала свои инвестиции в страну, признавая ее ключевым рынком.

В настоящее время авиакомпания предлагает 236 маршрутов из 14 румынских аэропортов, соединяющих пассажиров с 82 направлениями в 27 странах.

За последние 19 лет в Румынии Wizz Air создала девять операционных баз и в настоящее время насчитывает более 1600 сотрудников.

