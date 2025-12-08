0 800 307 555
Ryanair и Wizz Air запускают новые маршруты из двух крупных аэропортов Польши

Аэропорты Польши, которые сегодня являются одними из наиболее удобных для путешествий украинцев за границу, получили новые рейсы от двух крупнейших европейских лоукостеров — Ryanair и Wizz Air.

Ryanair размещает еще один самолет в Гданьске

Как сообщает ирландский лоукостер, летом 2026 года Ryanair будет базировать в польском Гданьске уже шестой самолет. Это добавит авиакомпании 300 тысяч мест, а также увеличит количество рейсов на 17 популярных маршрутах, в том числе в Аликанте, Барселону и Малагу.
Кроме того, запускаются пять новых направлений:
  • Рим (Италия);
  • Дубровник (Хорватия);
  • Тирана (Албания);
  • Палермо (Италия);
  • Бухарест (Румыния).
В результате расписание Ryanair в Гданьске на лето 2026 года станет рекордным и будет предусматривать 2,3 миллиона мест на 43 маршрутах.
Wizz Air открыл базу в аэропорту Варшава-Модлин

С 1 декабря 2025 года Wizz Air официально открыл новую операционную базу в аэропорту Варшава-Модлин — втором аэропорту польской столицы. Здесь базируются два самолета Airbus A321neo.
Перевозчик запустил 11 новых прямых маршрутов в крупные европейские города:
  • Бергамо (Италия);
  • Афины (Греция);
  • Барселона (Испания);
  • Берген (Норвегия);
  • Мальта;
  • София (Болгария);
  • Бриндизи (Италия);
  • Альгеро (Италия);
  • Пафос (Кипр);
  • Палермо (Италия);
  • Кишинев (Молдова).
После запуска базы в Варшава-Модлин Wizz Air в целом предлагает более 200 маршрутов из Польши. Только из этого аэропорта компания планирует перевозить более 500 пассажиров в год.
Ранее мы сообщали, что европейские лоукосты планируют возобновить полеты в Украину сразу после того, как авиапространство станет безопасным для пассажирских рейсов.
По материалам:
УНІАН
