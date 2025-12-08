Ryanair и Wizz Air запускают новые маршруты из двух крупных аэропортов Польши Сегодня 21:35

Аэропорты Польши, которые сегодня являются одними из наиболее удобных для путешествий украинцев за границу, получили новые рейсы от двух крупнейших европейских лоукостеров — Ryanair и Wizz Air.

Ryanair размещает еще один самолет в Гданьске

Как сообщает ирландский лоукостер, летом 2026 года Ryanair будет базировать в польском Гданьске уже шестой самолет. Это добавит авиакомпании 300 тысяч мест, а также увеличит количество рейсов на 17 популярных маршрутах, в том числе в Аликанте, Барселону и Малагу.

Кроме того, запускаются пять новых направлений:

Рим (Италия);

Дубровник (Хорватия);

Тирана (Албания);

Палермо (Италия);

Бухарест (Румыния).

В результате расписание Ryanair в Гданьске на лето 2026 года станет рекордным и будет предусматривать 2,3 миллиона мест на 43 маршрутах.

Wizz Air открыл базу в аэропорту Варшава-Модлин

С 1 декабря 2025 года Wizz Air официально открыл новую операционную базу в аэропорту Варшава-Модлин — втором аэропорту польской столицы. Здесь базируются два самолета Airbus A321neo.

Перевозчик запустил 11 новых прямых маршрутов в крупные европейские города:

Бергамо (Италия);

Афины (Греция);

Барселона (Испания);

Берген (Норвегия);

Мальта;

София (Болгария);

Бриндизи (Италия);

Альгеро (Италия);

Пафос (Кипр);

Палермо (Италия);

Кишинев (Молдова).

После запуска базы в Варшава-Модлин Wizz Air в целом предлагает более 200 маршрутов из Польши. Только из этого аэропорта компания планирует перевозить более 500 пассажиров в год.

Ранее мы сообщали , что европейские лоукосты планируют возобновить полеты в Украину сразу после того, как авиапространство станет безопасным для пассажирских рейсов.

УНІАН По материалам:

