Приватизация жилья: сколько стоит в 2025 году

В 2025 году приватизация квартир в Украине возможна без доплат, если площадь не превышает нормы на 21 кв. м на человека и на 10 кв. м на семью.

Бесплатная приватизация возможна только в пределах определенной нормы площади, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду

Стоимость приватизации со всеми расходами может колебаться от 3 000 до 8 000 гривен, а в сложных случаях — от 12 000 гривен и выше.

Если жилье больше этих параметров, может начисляться доплата. Ее размер зависит от оценки жилищного фонда и города, поэтому цена приватизации в 2025 году отличается в разных регионах.

Расходы

Процедура предусматривает ряд платежей, независимо от того, подпадает ли квартира под норму бесплатной приватизации. При оформлении собственности обычно платят:

сбор за государственную регистрацию права — 300 гривен;

изготовление или обновление технического паспорта от 2000 до 4500 гривен в зависимости от площади жилья;

отдельные выписки и справки;

нотариальные действия, если они необходимы, обычно от 1000 до 2000 гривен.

Сколько стоит приватизация

В случаях попроще, когда документы в порядке и площадь жилья не превышают нормативную, приватизация обычно стоит от 3 000 до 5 000 гривен.

Если необходимо обновлять технический паспорт, оформлять дополнительные справки или совершать сложные нотариальные действия, стоимость может составлять от 6000 до 8000 гривен.

Если площадь квартиры больше или отсутствуют необходимые документы, цена приватизации растет. В случае обращения к юристам или компаниям, сопровождающим процедуру «под ключ», услуги стартуют от 12 000 гривен и могут быть значительно выше.

Отказ

невозможна, поэтому могут отказать в предоставлении этой услуги. Обжаловать решение можно через административный суд. ії Д отмечают, что в некоторых случаях приватизацияпоэтому могут отказать в предоставлении этой услуги. Обжаловать решение можно через административный суд.

Квартиру приватизировать нельзя, если:

На квартиру наложен арест. Подано заявление с ошибками, нарушением сроков. Подан неполный перечень документов. Квартира, имеющая статус музея, находится на территории ботанического сада. Отсутствуют документы в Едином государственном реестре о владельце коммунальной квартиры. Право на приватизацию уже использовано.

Приватизировать дом

В 2025 году стоимость приватизации дома в селе в Украине составляет от 7000 до 20000 гривен, в зависимости от региона, состояния документов и местных тарифов.

Приватизация предусматривает сбор документов, подачу заявления в местные органы, согласование, изготовление технической документации и регистрацию права собственности, и все это длится от одного до трех месяцев.

Ранее мы писали , в июле Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», которым подготовлена ​​основа для прекращения безвозмездной приватизации. О происходящем с приватизацией сегодня рассказывают аналитики Юридической компании.

По состоянию на начало ноября 2025 года процесс приватизации жилья в Украине продолжает действовать по привычным правилам. Граждане могут бесплатно приобрести занимаемые квартиры, дома, жилые помещения в общежитиях в частную собственность.

Также в случае принятия Закона и завершения переходного периода возможность приватизации будет отменена, а лица, не приватизировавшие жилье, могут лишиться права на него.

