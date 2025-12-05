Сколько арендодателей в Украине сдают жилье официально — статистика Всемирного банка Сегодня 09:15 — Недвижимость

Сколько арендодателей в Украине сдают жилье официально — статистика Всемирного банка

В прошлом году в Украине 900 человек задекларировали доход от сдачи в аренду жилой недвижимости на общую сумму почти в 3 млн грн.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Масштабы теневого рынка

По данным Всемирного банка, в прошлом году только 900 человек задекларировали арендный доход на сумму около 3 млн грн.

Данные ГНС относительно последнего отчетного периода показывают почти 3,5 тыс. деклараций на сумму 466 млн грн, однако они охватывают не только жилую недвижимость. Это объясняет, почему субсидиями на аренду жилья, по данным Пенсионного фонда, смогли воспользоваться только 83 семьи из числа ВПЛ.

Шуляк подчеркнула, что единственным путем вывода рынка из тени является снижение налоговой нагрузки. Она подчеркнула, что даже в военных условиях такое решение необходимо, ведь без него вывести из тени рынок аренды почти невозможно.

Положение законопроекта № 12377

Во время круглого стола по усовершенствованию рынка аренды частного жилья и внедрения инструментов государственной поддержки населения, который состоялся при поддержке Всемирного банка и Международной организации по миграции, Шуляк перечислила способы решения этой проблемы.

По ее словам, во время подготовки ко второму чтению законопроекта № 12377 «Об основных основах жилищной политики» больше всего дискуссий вызвала норма об обязательной официальной регистрации всех договоров аренды жилья в специальной цифровой системе.

Поддержать ее не смогли, поскольку существует риск, что законопроект не наберет голосов в сессионном зале, если такое требование останется.

Шуляк объяснила, что официальная регистрация договоров будет означать для арендодателя уплату налога в размере 23%, как и сейчас. Вот почему рынок аренды остается теневым. Она добавила, что арендодатели не хотят оформлять договоры официально и обращаться к нотариусам.

Вторым важным пунктом Шуляк назвала упорядочение работы специалистов по недвижимости.

Она отметила, что существуют сотни тысяч обращений граждан по поводу случаев мошенничества.

На законодательном уровне не определено, как должна регулироваться деятельность риелторов и какие обязанности они должны выполнять.

В Верховной Раде надеются на окончательное принятие законопроекта № 12377 до конца текущего года, поскольку это дедлайн, зафиксированный в условиях программы Ukraine Facility, согласно которой Украина получает до 2027 года финансовую поддержку в размере 50 млрд евро.

