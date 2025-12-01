Арендованные квартиры в Киеве подешевели — цены по районам Сегодня 16:02 — Недвижимость

Арендованные квартиры в Киеве подешевели — цены по районам

Средние цены на съемное жилье в Киеве за год снизились во всех сегментах по количеству комнат. В целом за год средняя стоимость квартир в столице упала до 21 000 грн/мес.

Об этом свидетельствуют данные платформы M2Bomber.

Как изменились цены на аренду в Киеве

Если еще в конце ноября прошлого года за аренду однушки просили в среднем 18 028 грн, то в этот же период 2025 года ценник снизился на 700 грн и достиг показателя 17 308 грн.

Снизились и цены на съемное жилье с двумя комнатами — еще осенью 2024 года средняя стоимость на аренду двушки составляла 22 159, а уже в ноябре 2025 года снизилась на несколько тысяч — до 20 634 грн.

Но больше всего упала стоимость аренды трехкомнатных квартир: с 37 497 грн в ноябре 2024 года до 25 495 грн в этом году.

Наиболее распространенная цена аренды квартир

Преимущественно однушки за 12 800 грн — такая цена установлена ​​на 13% сдаваемых квартир.

По двухкомнатным — чаще всего в объявлениях встречается цена 18 000 грн (13,8% объявлений), а по трехкомнатным — 19 600 грн (8,9%).

Цены в разных районах Киева

Голосеевский район — 24 000 грн;

Дарницкий — 18 000 грн;

Деснянский — 11 000 грн;

Днепровский — 19 015 грн;

Оболонский — 17 000 грн;

Печерский — 25 776 грн;

Подольский — 29 014 грн;

Святошинский — 17 500 грн;

Соломенский — 20 000 грн;

Шевченковский — 26 733 грн.

Напомним, ранее мы сообщали , что в среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.

