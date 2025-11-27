0 800 307 555
ру
Сколько работать, чтобы купить квартиру в Киеве

Недвижимость
Сколько работать, чтобы купить квартиру в Киеве
Несмотря на повышение цены квадратного метра, квартиры на столичном вторичном рынке стали более доступными для покупателей.
Об этом свидетельствуют расчеты ЛУН.
Аналитики проанализировали, сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату на покупку жилья и сравнили с показателями прошлого года.
Так, за последний год средняя стоимость квартир на «вторичке» увеличилась на 7−10%:
  • 1-комнатные подорожали на 10%,
  • 2-комнатные — на 7,4%,
  • 3-комнатные — на 9,5%.
Но количество средних местных зарплат, необходимых для покупки «средней квартиры», уменьшилось, то есть жилье стало более доступным.

Сколько лет нужно

Как отмечают в ЛУН:
  • 1-комнатная квартира сегодня равна заработку за 7,7 лет (в прошлом году — 8,3 года).
  • 2-комнатная — за 12 лет (в прошлом году — 13,2 года).
  • 3-комнатная — за 17,6 лет (в прошлом году — 19 лет).
В целом, доступность жилья в столице выросла на 7−10%.
Меньше всего времени на приобретение 1-комнатной квартиры требуется представителям рабочих профессий.
Дольше всего придется работать:
  • уборщикам — 13,4 года,
  • охранникам — 10,5 года,
  • няням — 10,1 года.

Мнение эксперта

Как говорит бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский: «Абстрактные миллионы гривен мало что говорят о реальной доступности жилья, поэтому мы измеряем стоимость квартиры в годах зарплаты для самых популярных профессий».
Этот показатель не стоит трактовать буквально, ведь немногие откладывают 100% зарплаты. Но такая методика позволяет оценить динамику доступности жилья. Кроме того, для расчетов используются не фактические доходы, а предлагаемые зарплаты по открытым вакансиям в регионе.
Раньше мы писали, что в среднем по крупным городам Украины затраты на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет.
В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.
Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

Справка Finance.ua:

  • Приобретение первичного жилья в Украине актуально для многих семей. О том, какие преимущества предоставляет программа «Кредит для молодежи». Реализует программу Государственный фонд содействия молодежному домостроению при помощи местных организаций. Все детали здесь.
  • В июле Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», которым подготовлена ​​основа для прекращения безвозмездной приватизации. О чем идет речь в законопроекте — пишем по ссылке.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
НедвижимостьКвартираЦены на квартиры
