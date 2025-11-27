Как работает приложение «Прозрачное строительство»
Процедура принятия объектов в эксплуатацию долгое время была сложной, перегруженной бумажными процессами и нуждалась в обновлении, что затрудняло реализацию строительных проектов.
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством цифровой трансформации разработала мобильное приложение «Прозрачное строительство», пишет Министерство развития общин и территорий.
Для чего это
Приложение обеспечивает автоматизированный алгоритм технической проверки объекта при его принятии в эксплуатацию, что повышает прозрачность процесса и минимизирует влияние человеческого фактора.
Как работает приложение
- Шаг 1 — авторизация через Дія. Підпис Інспектор проходит защищенную идентификацию в приложении и получает доступ к конкретной проверке.
- Шаг 2 — заполнение чек-листа Інспектор отмечает все пункты обязательного чек-листа на наличие исполнительной документации.
- Шаг 3 — фотофиксация основных систем и типовых мер На этом этапе инспектор делает фото элементов, определенных проектным решением. Каждый снимок автоматически фиксирует геолокацию, что подтверждает место фактического обзора.
- Шаг 4 — загрузка фото Інспектор загружает изображение в приложение, после чего они автоматически отправляются в систему ЕГЭССС.
После завершения проверки отчет становится доступным специалистам центрального офиса ГИАГ для принятия решения о выдаче сертификата или предоставлении мотивированного отказа. Результаты обзоров объектов будут публиковаться в системе ЕГЭССС. Это позволит общественности отслеживать ход принятия объектов в эксплуатацию.
В следующем году приложение также будет внедрено в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора при органах местного самоуправления.
