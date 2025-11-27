0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как работает приложение «Прозрачное строительство»

Недвижимость
20
Как работает приложение «Прозрачное строительство»
Как работает приложение «Прозрачное строительство»
Процедура принятия объектов в эксплуатацию долгое время была сложной, перегруженной бумажными процессами и нуждалась в обновлении, что затрудняло реализацию строительных проектов.
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством цифровой трансформации разработала мобильное приложение «Прозрачное строительство», пишет Министерство развития общин и территорий.

Для чего это

Приложение обеспечивает автоматизированный алгоритм технической проверки объекта при его принятии в эксплуатацию, что повышает прозрачность процесса и минимизирует влияние человеческого фактора.

Как работает приложение

  • Шаг 1 — авторизация через Дія. Підпис Інспектор проходит защищенную идентификацию в приложении и получает доступ к конкретной проверке.
  • Шаг 2 — заполнение чек-листа Інспектор отмечает все пункты обязательного чек-листа на наличие исполнительной документации.
  • Шаг 3 — фотофиксация основных систем и типовых мер На этом этапе инспектор делает фото элементов, определенных проектным решением. Каждый снимок автоматически фиксирует геолокацию, что подтверждает место фактического обзора.
  • Шаг 4 — загрузка фото Інспектор загружает изображение в приложение, после чего они автоматически отправляются в систему ЕГЭССС.
После завершения проверки отчет становится доступным специалистам центрального офиса ГИАГ для принятия решения о выдаче сертификата или предоставлении мотивированного отказа. Результаты обзоров объектов будут публиковаться в системе ЕГЭССС. Это позволит общественности отслеживать ход принятия объектов в эксплуатацию.
В следующем году приложение также будет внедрено в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора при органах местного самоуправления.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems