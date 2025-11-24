Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью Сегодня 12:00 — Недвижимость

Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью

В среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.

Когда аренда в крупных городах Украины становится равноценной покупке жилья на вторичном рынке. Для сравнения взяли медианную стоимость аренды однокомнатной квартиры и ее покупку на вторичном рынке в крупнейших городах Украины.

Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость

Сколько же лет нужно арендовать квартиру, чтобы «переплатить» ее стоимость, пишем ниже.

Города с самой быстрой окупаемой возможностью.

Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

Днепр — аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет.

Запорожье — аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, окупаемость 11 лет.

Львов — аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 млн грн, окупаемость 11 лет.

Ужгород — аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.

Жителям этих городов понадобится менее 12 лет ежемесячных арендных платежей, чтобы сумма равнялась стоимости квартиры.

Города с долгой окупаемостью

Более 15 лет аренды нужно, чтобы сравниться со стоимостью покупки жилья в Харькове, Одессе и Киеве.

Харьков — аренда 5 000 грн, покупка 865 490 грн, окупаемость 15 лет.

Одесса — аренда 10 000 грн, покупка 1 747 628 грн, окупаемость 15 лет.

Киев — аренда 16 000 грн, покупка 3 197 833 грн, окупаемость 17 лет.

В этих городах стоимость жилья остается самой высокой в ​​Украине, поэтому аренда окупает покупку медленнее. Для арендаторов это означает, что краткосрочно арендовать выгоднее, чем приобрести сразу.

Выводы

Разница между городами показывает, что рынок аренды в Украине остается очень разным. Там, где аренда равна цене жилья менее чем за десять лет, покупка выглядит экономически более выгодной. В то же время, в больших городах с высокой стоимостью недвижимости, таких как Киев или Одесса, аренда остается более рациональным выбором в кратко- и среднесрочной перспективе.

Если арендатор планирует жить в одном городе более 12−15 лет, приобретение собственной квартиры может стать финансово более выгодным решением.

Ранее мы писали , что ситуация с безопасностью существенно влияет на рынок аренды, особенно в столице, которая регулярно страдает от российских атак. Именно поэтому в отдаленных от критической инфраструктуры районах цены растут, в то время как общий спрос снижается.

Цены на аренду в разных районах столицы

В Шевченковском районе, в частности, на Лукьяновке, цены остались без изменений. А в Соломенском районе, где расположен аэропорт «Киев-Жуляны», аренда даже подешевела.

Лидерами роста стали Голосеевский и Подольский районы. Несмотря на повышение, аренда здесь остается более чем вдвое более доступной, чем в «премиум» Печерском районе.

