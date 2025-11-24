Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью
В среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.
Когда аренда в крупных городах Украины становится равноценной покупке жилья на вторичном рынке. Для сравнения взяли медианную стоимость аренды однокомнатной квартиры и ее покупку на вторичном рынке в крупнейших городах Украины.
Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость.
Сколько же лет нужно арендовать квартиру, чтобы «переплатить» ее стоимость, пишем ниже.
Города с самой быстрой окупаемой возможностью.
Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.
- Днепр — аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет.
- Запорожье — аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, окупаемость 11 лет.
- Львов — аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 млн грн, окупаемость 11 лет.
- Ужгород — аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.
Жителям этих городов понадобится менее 12 лет ежемесячных арендных платежей, чтобы сумма равнялась стоимости квартиры.
Города с долгой окупаемостью
Более 15 лет аренды нужно, чтобы сравниться со стоимостью покупки жилья в Харькове, Одессе и Киеве.
- Харьков — аренда 5 000 грн, покупка 865 490 грн, окупаемость 15 лет.
- Одесса — аренда 10 000 грн, покупка 1 747 628 грн, окупаемость 15 лет.
- Киев — аренда 16 000 грн, покупка 3 197 833 грн, окупаемость 17 лет.
В этих городах стоимость жилья остается самой высокой в Украине, поэтому аренда окупает покупку медленнее. Для арендаторов это означает, что краткосрочно арендовать выгоднее, чем приобрести сразу.
Выводы
Разница между городами показывает, что рынок аренды в Украине остается очень разным. Там, где аренда равна цене жилья менее чем за десять лет, покупка выглядит экономически более выгодной. В то же время, в больших городах с высокой стоимостью недвижимости, таких как Киев или Одесса, аренда остается более рациональным выбором в кратко- и среднесрочной перспективе.
Если арендатор планирует жить в одном городе более 12−15 лет, приобретение собственной квартиры может стать финансово более выгодным решением.
Ранее мы писали, что ситуация с безопасностью существенно влияет на рынок аренды, особенно в столице, которая регулярно страдает от российских атак. Именно поэтому в отдаленных от критической инфраструктуры районах цены растут, в то время как общий спрос снижается.
Цены на аренду в разных районах столицы
В Шевченковском районе, в частности, на Лукьяновке, цены остались без изменений. А в Соломенском районе, где расположен аэропорт «Киев-Жуляны», аренда даже подешевела.
Лидерами роста стали Голосеевский и Подольский районы. Несмотря на повышение, аренда здесь остается более чем вдвое более доступной, чем в «премиум» Печерском районе.
