0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью

Недвижимость
207
Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью
Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью
В среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.
Когда аренда в крупных городах Украины становится равноценной покупке жилья на вторичном рынке. Для сравнения взяли медианную стоимость аренды однокомнатной квартиры и ее покупку на вторичном рынке в крупнейших городах Украины.
Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость.
Читайте также
Сколько же лет нужно арендовать квартиру, чтобы «переплатить» ее стоимость, пишем ниже.
Города с самой быстрой окупаемой возможностью.
Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.
  • Днепр — аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет.
  • Запорожье — аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, окупаемость 11 лет.
  • Львов — аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 млн грн, окупаемость 11 лет.
  • Ужгород — аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.
Читайте также
Жителям этих городов понадобится менее 12 лет ежемесячных арендных платежей, чтобы сумма равнялась стоимости квартиры.
Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью

Города с долгой окупаемостью

Более 15 лет аренды нужно, чтобы сравниться со стоимостью покупки жилья в Харькове, Одессе и Киеве.
  • Харьков — аренда 5 000 грн, покупка 865 490 грн, окупаемость 15 лет.
  • Одесса — аренда 10 000 грн, покупка 1 747 628 грн, окупаемость 15 лет.
  • Киев — аренда 16 000 грн, покупка 3 197 833 грн, окупаемость 17 лет.
В этих городах стоимость жилья остается самой высокой в ​​Украине, поэтому аренда окупает покупку медленнее. Для арендаторов это означает, что краткосрочно арендовать выгоднее, чем приобрести сразу.
Читайте также

Выводы

Разница между городами показывает, что рынок аренды в Украине остается очень разным. Там, где аренда равна цене жилья менее чем за десять лет, покупка выглядит экономически более выгодной. В то же время, в больших городах с высокой стоимостью недвижимости, таких как Киев или Одесса, аренда остается более рациональным выбором в кратко- и среднесрочной перспективе.
Если арендатор планирует жить в одном городе более 12−15 лет, приобретение собственной квартиры может стать финансово более выгодным решением.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что ситуация с безопасностью существенно влияет на рынок аренды, особенно в столице, которая регулярно страдает от российских атак. Именно поэтому в отдаленных от критической инфраструктуры районах цены растут, в то время как общий спрос снижается.

Цены на аренду в разных районах столицы

В Шевченковском районе, в частности, на Лукьяновке, цены остались без изменений. А в Соломенском районе, где расположен аэропорт «Киев-Жуляны», аренда даже подешевела.
Лидерами роста стали Голосеевский и Подольский районы. Несмотря на повышение, аренда здесь остается более чем вдвое более доступной, чем в «премиум» Печерском районе.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems