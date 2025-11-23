0 800 307 555
Разрешение на демонтаж: нужно ли оно при сносе здания на участке

Недвижимость
Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июня 2017 г. № 406 утвержден Перечень строительных работ, не требующих документов, которые дают право на их выполнение и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
Нужно ли разрешение, чтобы снести здание на своем участке в частном секторе — отвечают эксперты Бесплатной юридической помощи.
Как отмечают специалисты, снос и демонтаж зданий и сооружений без дальнейшего строительства, не являющиеся подготовительными работами, и без нарушения эксплуатационной пригодности других зданий и сооружений не требует разрешения.
Хозяину земельного участка следует помнить о мерах безопасности, а также о соблюдении прав владельцев соседних земельных участков — не допускать попадания на соседний участок строительного мусора, обломков сносимого сооружения, а также повреждения такими предметами зданий на соседних участках.
Проведение подготовительных и строительных работ
В этой ситуации нужно действовать в соответствии с Порядком выполнения подготовительных и строительных работ, утвержденным постановлением Кабмина от 13.04.2011 г. № 466, необходимо подать уведомление о начале выполнения подготовительных работ в орган государственного архитектурно-строительного контроля, которые определены статьей 7 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».
  • Документы, предоставляющие право на выполнение подготовительных и строительных работ, подаются лично через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет путем подачи средствами программного обеспечения Единого государственного вебпортала электронных услуг, либо заполняются и отправляются заказным письмом с описанием вложения в центр предоставления административных услуг.

Строительство на приусадебном, садовом или дачном участке

В соответствии с Перечнем строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по окончании которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию (статьи 6) возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в частности навесов, беседок, палаток, накрытий, лестниц, эстакад, летних душевых, теплиц, гаражей, а также скважин, колодцев, люфт-клозетов, уборных, выгребных ям, замощений, заборов, открытых бассейнов и бассейнов с накрытием, погребов, входов в погребы, ворота, калитки, приямки, террасы, крыльца — не требует разрешения.
На все остальные объекты нужно готовить разрешительные документы.
Какие объекты относятся, а какие не относятся к самовольному строительству:
Жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество считаются самовольным строительством , если они построены или строятся:
  • на земельном участке, не отведенном лицу, осуществляющему строительство;
  • на земельном участке, не отведенном для этой цели;
  • без соответствующего документа, дающего право выполнять строительные работы, или надлежаще утвержденного проекта;
  • если существенно нарушены строительные нормы и правила.
Если вы занялись самовольным строительством, то учтите, что вы не сможете получить право собственности на него — объект необходимо сначала узаконить по определенной процедуре.
Если это нарушает права других лиц, имущество подлежит сносу лицом, осуществившим (осуществляющим) самовольное строительство, или за его средства.

Не относятся к самовольному строительству

Для домов усадебного типа, дачных и садовых домов:
  • возведение на земельном участке временных зданий и сооружений (независимо от наличия фундамента), навесов, беседок, палаток, накрытий, лестниц, эстакад, летних душевых, теплиц, скважин, колодцев, люфт-клозетов, уборных, выгребных ям, бассейнов, замощений, заборов погребов, входов в погреба, подпорных стен, ворот, калиток, приямков, веранд, тамбуров, нежилых пристроек, террас, крылец, бань, саун, хлевов, гаражей, летних кухонь и т. п.;
  • индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и постройки, пристройки к ним, построенные до 5 августа 1992 года;
  • изменение назначения хозяйственных построек;
  • устройство или закрытие дверных (оконных) проемов во внутренних некапитальных стенах;
  • объединение помещений кухни и жилой комнаты в единую кухню-столовую, устройство мансардных помещений в пределах пространства чердаков дома.
Раньше мы писали, из-за каких долгов могут конфисковать квартиру.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
