Разделение дома: что следует знать перед началом

Разделение частного дома — это комплексная процедура, которая включает не только юридические формальности, но и техническую оценку состояния здания. Возраст дома, соответствие строительным нормам, наличие пристроек и даже конфликты между совладельцами могут оказать существенное влияние на возможность его разделения.

В Украине такие процедуры регулируются Инструкцией по разделению и выделению недвижимого имущества и Законом «О регулировании градостроительной деятельности».

Можно ли технически поделить дом

Прежде чем начать юридическую часть, необходимо убедиться, что разделение вообще возможно. Дом должен иметь:

отдельные входы;

подведенные инженерные коммуникации;

помещения, которыми можно воспользоваться независимо.

Если есть самопроизвольные пристройки или изменения планировки, их нужно легализовать и внести в реестр, иначе разделение будет заблокировано.

Ключевое условие

Разделение имущества возможно только с согласия всех совладельцев. Если кто-то отказывается или недоступен, вопрос решается через суд.

Кроме того, необходимо подтвердить, что разделение не нарушает безопасность здания. Это делает сертифицированный инженер при технической инвентаризации.

Также на земельном участке не должно быть сооружений без документов — гаражей, сараев, летних кухонь или пристроек. Их нужно узаконить.

Как поделить земельный участок

Разделение дома невозможно без разделения земли под ним. Для каждой новой части:

присваивают новый кадастровый номер;

данные вносят в Государственный земельный кадастр;

оформляют новые документы о праве собственности.

Только после этого можно регистрировать разделение самого дома.

Какие документы нужны

Для проведения процедуры понадобятся:

паспорта и коды всех совладельцев;

документы о праве собственности на дом и землю;

технический паспорт на здание с актуальными планами;

проект реконструкции (если разделение осуществляется путём перепланировки).

Если доли выделяются «в натуре», совладельцы заключают у нотариуса договор о разделе.

Этапы оформления раздела дома

Получение разрешения на реконструкцию (при необходимости). Обновление технического паспорта после проделанных работ. Ввод в эксплуатацию каждой отдельной части. Государственная регистрация права собственности на вновь созданные объекты.

После завершения процесса каждый владелец получает свое свидетельство о праве собственности, а дом фактически становится двумя или более самостоятельными объектами недвижимости с отдельными адресами.

