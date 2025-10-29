В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX Сегодня 10:04 — Недвижимость

В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX

Спрос на покупку жилья в крупных городах Украины остается относительно стабильным. Наиболее заметный рост фиксируется во Львове, а также частично в Киеве. Вместе с тем Одесса и Днепр сохраняют прошлогодний уровень активности без существенных изменений.

Аналитики OLX Недвижимость выяснили, в каких районах четырех крупнейших городов Украины наблюдается высокий спрос на покупку жилья и как изменились показатели по сравнению с прошлым годом.

Киев

В столице самый большой скачок спроса зафиксирован в Деснянском районе, в сентябре 2025 года на одно объявление приходилось 10 откликов (против 6 в 2024-м). Это самый высокий показатель среди всех районов города.

Дальше по популярности следуют:

Святошинский и Оболонский районы — по 7 откликов на одно объявление;

Днепровский и Дарницкий — по 6;

Подольский, Голосеевский и Шевченковский — по 5.

Меньше всего интересуются жильем в Соломенском (4 отклика) и Печерском (3 отклика) районах.

Львов

Во Львове спрос на квартиры вырос почти во всех районах. Наиболее активно ищут жилье во Франковском районе, где в сентябре 2025 года было 15 откликов на одно объявление, тогда как год назад только 7.

Также высокий спрос наблюдается в:

Лычаковском районе — 13 откликов;

Железнодорожном — 11;

Шевченковском — 10;

Галицком — 9.

Единственный район, где активность снизилась, — Сыховский: 6 откликов против 8 в прошлом.

Одесса

В Одессе активность покупателей осталась на уровне прошлого года. В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах по 3 отклика на одно объявление, что соответствует прошлогодним показателям. Только в Пересыпском районе спрос снизился до 2 откликов (против 3 в сентябре 2024 года).

Днепр

В Днепре существенных изменений тоже не наблюдается. В Самарском, Соборном, Центральном, Чечеловском и Шевченковском районах по 3 отклика на объявление, как и в прошлом году. В Новокодакском районе спрос немного возрос (5 ​​откликов против 4), тогда как в Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском, наоборот, уменьшился до 3 откликов.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на архитектора Олега Гречуха и эксперта по рынку недвижимости Елену Гайдамаху писал , что спрос среди украинцев на хрущевки остается постоянным. Хрущевки составляют около 10% рынка недвижимости Киева. Многие расположены в центральных районах, поэтому стоимость таких квартир остается высокой.

Аналитики OLX Недвижимость также сообщали, что большинство украинцев, планирующих покупку жилья, имеют ограниченный бюджет — до $50 тысяч, в то время как более $100 тысяч готовы потратить только единицы. Для большинства украинцев (57%) нет разницы, где покупать — в новостройке или на вторичном рынке. В то же время 31% ищут только «вторичку», а 12% — исключительно новое жилье от застройщиков. Подробнее о главных критериях для покупки жилья читайте здесь

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.