0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX

Недвижимость
116
В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX
В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX
Спрос на покупку жилья в крупных городах Украины остается относительно стабильным. Наиболее заметный рост фиксируется во Львове, а также частично в Киеве. Вместе с тем Одесса и Днепр сохраняют прошлогодний уровень активности без существенных изменений.
Аналитики OLX Недвижимость выяснили, в каких районах четырех крупнейших городов Украины наблюдается высокий спрос на покупку жилья и как изменились показатели по сравнению с прошлым годом.

Киев

В столице самый большой скачок спроса зафиксирован в Деснянском районе, в сентябре 2025 года на одно объявление приходилось 10 откликов (против 6 в 2024-м). Это самый высокий показатель среди всех районов города.
Дальше по популярности следуют:
  • Святошинский и Оболонский районы — по 7 откликов на одно объявление;
  • Днепровский и Дарницкий — по 6;
  • Подольский, Голосеевский и Шевченковский — по 5.
Меньше всего интересуются жильем в Соломенском (4 отклика) и Печерском (3 отклика) районах.

Львов

Во Львове спрос на квартиры вырос почти во всех районах. Наиболее активно ищут жилье во Франковском районе, где в сентябре 2025 года было 15 откликов на одно объявление, тогда как год назад только 7.
Также высокий спрос наблюдается в:
  • Лычаковском районе — 13 откликов;
  • Железнодорожном — 11;
  • Шевченковском — 10;
  • Галицком — 9.
Единственный район, где активность снизилась, — Сыховский: 6 откликов против 8 в прошлом.

Одесса

В Одессе активность покупателей осталась на уровне прошлого года. В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах по 3 отклика на одно объявление, что соответствует прошлогодним показателям. Только в Пересыпском районе спрос снизился до 2 откликов (против 3 в сентябре 2024 года).

Днепр

В Днепре существенных изменений тоже не наблюдается. В Самарском, Соборном, Центральном, Чечеловском и Шевченковском районах по 3 отклика на объявление, как и в прошлом году. В Новокодакском районе спрос немного возрос (5 ​​откликов против 4), тогда как в Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском, наоборот, уменьшился до 3 откликов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на архитектора Олега Гречуха и эксперта по рынку недвижимости Елену Гайдамаху писал, что спрос среди украинцев на хрущевки остается постоянным. Хрущевки составляют около 10% рынка недвижимости Киева. Многие расположены в центральных районах, поэтому стоимость таких квартир остается высокой.
Аналитики OLX Недвижимость также сообщали, что большинство украинцев, планирующих покупку жилья, имеют ограниченный бюджет — до $50 тысяч, в то время как более $100 тысяч готовы потратить только единицы. Для большинства украинцев (57%) нет разницы, где покупать — в новостройке или на вторичном рынке. В то же время 31% ищут только «вторичку», а 12% — исключительно новое жилье от застройщиков. Подробнее о главных критериях для покупки жилья читайте здесь.
📌 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems