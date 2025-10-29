В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX
Спрос на покупку жилья в крупных городах Украины остается относительно стабильным. Наиболее заметный рост фиксируется во Львове, а также частично в Киеве. Вместе с тем Одесса и Днепр сохраняют прошлогодний уровень активности без существенных изменений.
Аналитики OLX Недвижимость выяснили, в каких районах четырех крупнейших городов Украины наблюдается высокий спрос на покупку жилья и как изменились показатели по сравнению с прошлым годом.
Киев
В столице самый большой скачок спроса зафиксирован в Деснянском районе, в сентябре 2025 года на одно объявление приходилось 10 откликов (против 6 в 2024-м). Это самый высокий показатель среди всех районов города.
Дальше по популярности следуют:
- Святошинский и Оболонский районы — по 7 откликов на одно объявление;
- Днепровский и Дарницкий — по 6;
- Подольский, Голосеевский и Шевченковский — по 5.
Меньше всего интересуются жильем в Соломенском (4 отклика) и Печерском (3 отклика) районах.
Львов
Во Львове спрос на квартиры вырос почти во всех районах. Наиболее активно ищут жилье во Франковском районе, где в сентябре 2025 года было 15 откликов на одно объявление, тогда как год назад только 7.
Также высокий спрос наблюдается в:
- Лычаковском районе — 13 откликов;
- Железнодорожном — 11;
- Шевченковском — 10;
- Галицком — 9.
Единственный район, где активность снизилась, — Сыховский: 6 откликов против 8 в прошлом.
Одесса
В Одессе активность покупателей осталась на уровне прошлого года. В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах по 3 отклика на одно объявление, что соответствует прошлогодним показателям. Только в Пересыпском районе спрос снизился до 2 откликов (против 3 в сентябре 2024 года).
Днепр
В Днепре существенных изменений тоже не наблюдается. В Самарском, Соборном, Центральном, Чечеловском и Шевченковском районах по 3 отклика на объявление, как и в прошлом году. В Новокодакском районе спрос немного возрос (5 откликов против 4), тогда как в Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском, наоборот, уменьшился до 3 откликов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на архитектора Олега Гречуха и эксперта по рынку недвижимости Елену Гайдамаху писал, что спрос среди украинцев на хрущевки остается постоянным. Хрущевки составляют около 10% рынка недвижимости Киева. Многие расположены в центральных районах, поэтому стоимость таких квартир остается высокой.
Аналитики OLX Недвижимость также сообщали, что большинство украинцев, планирующих покупку жилья, имеют ограниченный бюджет — до $50 тысяч, в то время как более $100 тысяч готовы потратить только единицы. Для большинства украинцев (57%) нет разницы, где покупать — в новостройке или на вторичном рынке. В то же время 31% ищут только «вторичку», а 12% — исключительно новое жилье от застройщиков. Подробнее о главных критериях для покупки жилья читайте здесь.
📌 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Поделиться новостью
Также по теме
В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX
Разделение дома: что следует знать перед началом
Хрущевки до сих пор пользуются спросом: что говорят эксперты рынка
«єОселя» теряет позиции: большинство украинцев выбирают рассрочку от застройщиков
Еще одна страна заблокировала россиянам покупку недвижимости
Какое жилье покупают украинцы — главные критерии