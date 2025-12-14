0 800 307 555
ру
Количество предложений жилья под «єОселю» возросло в разы: в каких городах больше всего

51
За год заметно увеличилось количество объявлений о продаже жилья с возможностью оформления ипотечного кредита «єОселя». Если в октябре прошлого года таких предложений было 5,8 тыс., то в октябре 2025 — почти 17 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

На какие типы недвижимости больше всего выросло предложение

Заметнее всего растет предложение домов и однокомнатных квартир.
Популярность домов объясняют повышенным спросом на автономное жилье среди украинцев, в то время как однушки остаются наиболее доступным вариантом для первой квартиры.
Больше всего за год выросло количество объявлений с возможностью оформления через «єОселя» на:
  • дома — прирост составил 231% (с 1 603 в октябре 2024 г. до 5 307 объявлений в октябре 2025 г.);
  • 1-комнатные квартиры — прирост 168% (с 1 874 до 5 030 объявлений);
  • 2-комнатные квартиры — прирост 188% (с 1 421 до 4 104 объявлений);
  • 3-комнатные квартиры — прирост 166% (с 789 до 2 102 объявлений).
По данным аналитиков, наибольший годовой прирост объявлений с фильтром «подходит под требования єОселя» зафиксирован в таких городах: Кропивницкий +369% (с 13 до 61 объявления), Харьков +287% (с 295 до 1 141), Винница +272% (с 64 до 23 311), Сумы +254% (с 63 до 223) и Одесса +243% (с 168 до 576).

«єОселя»: кто средний пользователь программы и какой его доход

Ранее Finance.ua писал, что средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе составляет от 40 тысяч гривен.
По состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе «єОселя» составляет 1,68 млн грн.
Чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин — 65%. Средний возраст заемщика находится в диапазоне 26−45 лет (77,8%).
По материалам:
Finance.ua
