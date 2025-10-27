0 800 307 555
Какое жилье покупают украинцы — главные критерии

Недвижимость
62
Большинство украинцев, планирующих покупку жилья, имеют ограниченный бюджет — до $50 тысяч, тогда как более $100 тысяч готовы потратить только единицы.
Как свидетельствует аналитика OLX Недвижимость, 31% опрошенных украинцев планируют приобрести недвижимость в 2025 году — это на 3% больше, чем в прошлом.
Количество тех, кто вообще не планирует покупку жилья, уменьшилось до 10%.

Главные препятствия для покупки жилья в 2025 году

80% украинцев признали, что частота российских атак влияет на их планы по покупке жилья. Среди главных барьеров также война, высокие цены, низкие доходы, экономическая нестабильность и дорогие кредиты.
Несмотря на это, как отмечают в OLX, интерес к недвижимости постепенно восстанавливается — украинцы все чаще рассматривают покупку жилья не только как базовую потребность, но и инвестицию в собственное будущее.

Бюджет и мотивы

Что касается тенденций:
  • чаще украинцы выбирают квартиры — на них приходится 75% запросов;
  • большинство потенциальных покупателей (63%) имеют бюджет до $50 тыс., а более $100 тыс. готовы потратить только 10% респондентов;
  • основные мотивы покупки недвижимости — потребность в собственном или более комфортном жилье. А 22% рассматривают это как инвестицию.

Первичка или вторичка

Для большинства украинцев (57%) нет разницы, где покупать — в новостройке или на вторичном рынке. В то же время 31% ищут только «вторичку», а 12% - исключительно новое жилье от застройщиков.
Среди преимуществ новостроек опрошенные называли современную архитектуру, новую инфраструктуру, привлекательный вид. Доля обращающих внимание именно на этот аспект за год выросла на 11%. В то же время возможность покупки через программу «єОселя» как преимущество отметили только 28% опрошенных.
Больше всего покупателей на первичке беспокоит риск недостроя или задержки ввода в эксплуатацию, а также возможность сдачи объекта без базовых коммуникаций.
На вторичном рынке покупателей неизменно привлекает готовность к заселению, возможность оценить реальное состояние жилья, район и даже соседей (этот критерий вырос на 12%). Недостатки этого варианта также традиционные — старые здания, устаревший ремонт и юридические риски.
Главный ориентир при покупке жилья

Независимо от рынка, именно цена остается ключевым фактором выбора: 89% покупателей новостроек и 81% ищущих жилье на «вторичке» называют ее решающей.
На вторичном рынке также важно количество комнат, площадь и район, а на первичном — планировка, этап строительства и окружающая инфраструктура.

Как относятся к кредитованию и «єОселе»

38% украинцев готовы покупать жилье в кредит. Из них 17% планируют воспользоваться государственной программой «єОселя», остальные — банковскими программами или рассрочкой от застройщика.
Основное преимущество кредита, по мнению опрошенных, — возможность получить жилье без многолетнего накопления средств (так считают 51% опрошенных). 85% покупателей считают приемлемой ставку не выше 5% годовых.
Среди тех, кто не планирует брать кредит, преобладают мотивы избегания долгов, недоверие к финансовой стабильности и нежелание платить проценты во время войны.
О программе «єОселя» знают 78% опрошенных (на 9% больше, чем в прошлом году), а 7% уже воспользовались ею. В то же время уровень удовлетворенности условиями программы снизился на 18% по сравнению с концом 2024 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНедвижимость
