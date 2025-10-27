0 800 307 555
ру
Где в Украине самые дешевые и самые дорогие новые квартиры

Личные финансы
82
Украинский рынок новостроек постепенно выходит на более стабильный этап развития. Количество стартующих жилых проектов растет, а темпы удорожания «квадратов» — наоборот, замедляются.
Об этом свидетельствует ежемесячная аналитика от ЛУН.
В то же время эксперты предупреждают: несмотря на активизацию строительства, рынок может столкнуться с дефицитом нового жилья — как следствием «застоя» рынка после начала полномасштабной войны.

Строительство «набирает обороты»

За первое полугодие 2025 года в Украине стартовало строительство почти 49 тысяч квартир и домов, а общая площадь новых объектов выросла до 2,97 млн квадратных метров, превысив прошлогодний объем на 45%.
Лидеры по объемам нового строительства остаются неизменными:
  • Киевская область — 8396 квартир и домов, более 0,9 млн кв. м;
  • Львовская область — 4705 объектов и 0,5 млн кв. м;
  • Ивано-Франковская область — 3657 квартир (в общей сложности 0,23 млн кв. м).
В столице за полгода стартовало строительство 1523 квартир с общей площадью 0,37 млн кв. м.
Что касается цен, то в большинстве регионов на первичке во втором полугодии 2025 года наблюдается ценовая стабилизация. В Киеве, Чернигове, Харькове, Ужгороде, Черновцах и Одессе колебания стоимости квадратного метра не превышают ±1%.

Лидеры по цене квадратного метра

Несмотря на незначительные изменения, рейтинг городов с самой дорогой первичкой остался без сюрпризов:
  • Львов — средняя цена 57,9 тыс. грн/кв. м;
  • Киев — 54,2 тыс. грн/кв. м;
  • Ужгород — 47,7 тыс. грн/кв. м.
Именно эти три города удерживают самые высокие позиции по средней стоимости квадратного метра в стране.

Где жилье дешевле всего

Самые низкие цены ожидаются в прифронтовых регионах:
  • Запорожье — 24,1 тыс. грн/кв. м,
  • Сумы — 26 тыс. грн/кв. м,
  • Харьков — 28,2 тыс. грн/кв. м,
  • Николаев — 29,1 тыс. грн/кв. м.
Читайте также
Полная минимальная стоимость 1-комнатной квартиры в новостройках в среднем составляет:
  • во Львове — 2,5 млн грн,
  • в Киеве — 2,4 млн грн,
  • в Черновцах — около 2 млн грн.
Самое доступное жилье — в Николаеве, Сумах и Запорожье, где самая дешевая «однушка» стоит примерно 1 млн грн. Интересно, что Харьков, Тернополь и Хмельницкий пока демонстрируют одинаковый ценовой уровень — около 1,3 млн грн за самую маленькую квартиру на первичном рынке.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДеньги
