Регистрация места проживания в Германии: что нужно знать украинцам

Регистрация места проживания в Германии или Anmeldung является не формальностью, а базовой юридической обязанностью. Она касается всех, кто планирует оставаться в стране дольше, в том числе граждан Украины.
Об этом пишут Новости. Live со ссылкой на Handbook Germany: Together.

Когда нужно зарегистрировать место жительства

После заселения в жилье у человека есть 14 дней, чтобы подать заявление на Anmeldung. Отсчет начинается не с даты въезда в Германию, а с момента фактического вселения. Это подтверждается договором аренды или письменным разрешением собственника жилья.
«Часто считают, что иностранцам разрешено не регистрироваться три месяца. Это работает только в случае краткосрочного пребывания без формальностей. Если появляется аренда или контакт с госорганами, прописка становится необходимой», — объясняет миграционный консультант Ярослав Стецюн.
Формально краткосрочное нахождение без прописки допускается. Но как только человек арендует жилье или нуждается в официальных действиях, отсутствие Anmeldung становится серьезной проблемой.
Без регистрации иностранец не сможет выполнить часть обязательных процедур, предусмотренных немецким законодательством.

Что дает регистрация места жительства

Anmeldung открывает доступ к большинству важных административных и социальных сервисов. Без регистрации человек практически выпадает из системы.
Без прописки обычно невозможно:
  • открыть банковский счет;
  • оформить или подтвердить медицинское страхование;
  • подать документы на вид на жительство;
  • получить социальные выплаты или пособие на ребенка.

Какой штраф за отсутствие Anmeldung

Нарушение сроков регистрации может привести к штрафу до 1000 евро. На практике суммы часто меньше, но риск наложения штрафа остается.
Значительно строже наказывается фиктивная регистрация. В таких случаях штраф может достигать 50 000 евро.
Уплата штрафа не освобождает от обязанности зарегистрировать место жительства. Его могут наложить даже при подаче документов на регистрацию.

Payment systems