Германия усиливает законы для мигрантов

Германия усиливает контроль над миграцией: упрощаются депортации и ужесточаются правила получения гражданства, что повлияет на иностранных граждан и процедуру натурализации.
Об этом сообщает Welt.
Основные изменения касаются упрощения классификации безопасных стран происхождения, что облегчает процесс депортации мигрантов, а также введение более строгих правил получения германского гражданства.

Классификация безопасных стран

По новому законопроекту правительство Германии сможет самостоятельно относить страны к категории безопасных без необходимости получать согласие Бундесрата.
Исключение составляют только те иностранцы, которые ищут убежище из-за политического преследования.
Таким образом, упрощается юридическая процедура определения безопасных стран и ускоряется принятие решений о депортации.

Ограничение прав во время депортации

Закон предусматривает, что лица, угрожающие задержанием с целью выдворения из Германии, больше не смогут рассчитывать на помощь государственного адвоката для защиты своих интересов.
Это изменение направлено на сокращение бюрократических процедур и ускорение депортационных процессов.

Ужесточение правил натурализации

Отдельный законопроект вводит строгие ограничения для иностранцев, которые при получении немецкого гражданства предоставляют недостоверные или неполные сведения.
В таких случаях натурализация будет невозможна в течение десяти лет, что повышает ответственность кандидатов и снижает риск злоупотреблений системой получения гражданства.
Эти решения демонстрируют стремление Германии усилить контроль над миграционными потоками, ускорить депортации и повысить прозрачность процесса натурализации, одновременно защищая права тех, кто действительно подвергается политическим преследованиям.
