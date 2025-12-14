Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026
Президент США Дональд Трамп возглавил список «Самых влиятельных людей Европы-2026» от Politico.
Об этом идет речь в материале издания.
Там также отмечается, что в этом году «ни у кого не было большего влияния» в Европе или на нее, чем у президента США.
По данным Politico, такой вывод нарушает одно из правил списка, в который традиционно входят только европейцы, однако на этот раз издание сделало исключение.
Тень Трампа настолько нависла над европейскими столицами, что его решения или вспышки гнева изменили все — от оборонных бюджетов до торговой и внутренней политики.
— говорится в материале.
Кроме того, в список вошли:
- премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен — «Полярная звезда»;
- канцлер Германии Фридрих Мерц — «Незахватывающий радикал»;
- лидер французских ультраправых Мари Ле Пен — «Боевой конь»;
- лидер кремля владимир путин — «Провокатор»;
- лидер британских правопопулистов Найджел Фараж — «Теневой лидер»;
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен — «Железная рука»;
- генсек НАТО Марк Рютте — «Сладкий говорун»;
- премьер Италии Джорджа Мэлони — «Ролевая модель»;
- премьер Британии Кир Стармер — «Серый мужчина»;
- премьер Венгрии Виктор Орбан — «Головная боль»;
- президент Финляндии Александер Стубб — «Кадди»;
- президент Украины Владимир Зеленский — «Джокер в колоде»;
- глава европейской дипломатии Кая Каллас — «Недипломат»;
- президент Франции Эмманюэль Макрон — «Раненый петух»;
- президент Польши Кароль Навроцкий — «Другой поляк»;
- директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.
О Зеленском Politico пишет, что он в этом году столкнулся с «огромным вызовом» внутри страны по поводу коррупции, а также пытался наладить отношения с США после февральского спора в Белом доме.
Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий раздел
— отмечается в материале.
О путине издание пишет, что ему «удалось вывести Европу из равновесия» и дать понять, что он «единственный человек, которого никто на континенте не может игнорировать».
Что касается главы НАБУ Семена Кривоноса, то Politico пишет, что он сталкивается с одной из самых сложных задач в стране, которая находится в состоянии войны, — борьбой с внутренним врагом.
Критики опасались, что расследование может ослабить Украину в щекотливый момент, но Кривонос утверждает, что страна демонстрирует эффективность антикоррупционных усилий, несмотря на войну
— говорится в материале.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026
Рейтинг лучших стран для экспатов
Что заставит украинских беженцев вернуться домой — исследование
В Италии запустят поезд только для богачей (цена)
В США официально заработала программа «Золотая карта Трампа» за вклад в $1 млн
Какой город в Польше самый популярный у туристов