Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026

Президент США Дональд Трамп возглавил список «Самых влиятельных людей Европы-2026» от Politico.

Об этом идет речь в материале издания.

Там также отмечается, что в этом году «ни у кого не было большего влияния» в Европе или на нее, чем у президента США.

По данным Politico, такой вывод нарушает одно из правил списка, в который традиционно входят только европейцы, однако на этот раз издание сделало исключение.

Тень Трампа настолько нависла над европейскими столицами, что его решения или вспышки гнева изменили все — от оборонных бюджетов до торговой и внутренней политики. — говорится в материале.

Кроме того, в список вошли:

премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен — «Полярная звезда»;

канцлер Германии Фридрих Мерц — «Незахватывающий радикал»;

лидер французских ультраправых Мари Ле Пен — «Боевой конь»;

лидер кремля владимир путин — «Провокатор»;

лидер британских правопопулистов Найджел Фараж — «Теневой лидер»;

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен — «Железная рука»;

генсек НАТО Марк Рютте — «Сладкий говорун»;

премьер Италии Джорджа Мэлони — «Ролевая модель»;

премьер Британии Кир Стармер — «Серый мужчина»;

премьер Венгрии Виктор Орбан — «Головная боль»;

президент Финляндии Александер Стубб — «Кадди»;

президент Украины Владимир Зеленский — «Джокер в колоде»;

глава европейской дипломатии Кая Каллас — «Недипломат»;

президент Франции Эмманюэль Макрон — «Раненый петух»;

президент Польши Кароль Навроцкий — «Другой поляк»;

директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

О Зеленском Politico пишет, что он в этом году столкнулся с «огромным вызовом» внутри страны по поводу коррупции, а также пытался наладить отношения с США после февральского спора в Белом доме.

Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий раздел — отмечается в материале.

О путине издание пишет, что ему «удалось вывести Европу из равновесия» и дать понять, что он «единственный человек, которого никто на континенте не может игнорировать».

Что касается главы НАБУ Семена Кривоноса, то Politico пишет, что он сталкивается с одной из самых сложных задач в стране, которая находится в состоянии войны, — борьбой с внутренним врагом.

Критики опасались, что расследование может ослабить Украину в щекотливый момент, но Кривонос утверждает, что страна демонстрирует эффективность антикоррупционных усилий, несмотря на войну — говорится в материале.

