0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026

Мир
19
Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026
Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026
Президент США Дональд Трамп возглавил список «Самых влиятельных людей Европы-2026» от Politico.
Об этом идет речь в материале издания.
Там также отмечается, что в этом году «ни у кого не было большего влияния» в Европе или на нее, чем у президента США.
По данным Politico, такой вывод нарушает одно из правил списка, в который традиционно входят только европейцы, однако на этот раз издание сделало исключение.
Тень Трампа настолько нависла над европейскими столицами, что его решения или вспышки гнева изменили все — от оборонных бюджетов до торговой и внутренней политики.
— говорится в материале.

Кроме того, в список вошли:
  • премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен — «Полярная звезда»;
  • канцлер Германии Фридрих Мерц — «Незахватывающий радикал»;
  • лидер французских ультраправых Мари Ле Пен — «Боевой конь»;
  • лидер кремля владимир путин — «Провокатор»;
  • лидер британских правопопулистов Найджел Фараж — «Теневой лидер»;
  • председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен — «Железная рука»;
  • генсек НАТО Марк Рютте — «Сладкий говорун»;
  • премьер Италии Джорджа Мэлони — «Ролевая модель»;
  • премьер Британии Кир Стармер — «Серый мужчина»;
  • премьер Венгрии Виктор Орбан — «Головная боль»;
  • президент Финляндии Александер Стубб — «Кадди»;
  • президент Украины Владимир Зеленский — «Джокер в колоде»;
  • глава европейской дипломатии Кая Каллас — «Недипломат»;
  • президент Франции Эмманюэль Макрон — «Раненый петух»;
  • президент Польши Кароль Навроцкий — «Другой поляк»;
  • директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.
О Зеленском Politico пишет, что он в этом году столкнулся с «огромным вызовом» внутри страны по поводу коррупции, а также пытался наладить отношения с США после февральского спора в Белом доме.
Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий раздел
— отмечается в материале.

О путине издание пишет, что ему «удалось вывести Европу из равновесия» и дать понять, что он «единственный человек, которого никто на континенте не может игнорировать».
Что касается главы НАБУ Семена Кривоноса, то Politico пишет, что он сталкивается с одной из самых сложных задач в стране, которая находится в состоянии войны, — борьбой с внутренним врагом.
Критики опасались, что расследование может ослабить Украину в щекотливый момент, но Кривонос утверждает, что страна демонстрирует эффективность антикоррупционных усилий, несмотря на войну
— говорится в материале.

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems