В Италии запустят поезд только для богачей (цена)

Роскошный спальный поезд запустил новогоднее путешествие по итальянской сельской местности, но чтобы забронировать купе, придется потратить немаленькую сумму.

Согласно журналу La Dolce Vita, «уникальное путешествие на поезде» по Италии «сочетает романтику медленного путешествия с блеском празднования, предлагая незабываемые моменты, поднимая бокалы за Новый год с музыкой, стилем и весельем».

Как пишет independent , объявлен запуске совершенно нового маршрута для железнодорожных путешественников в 2026 году.

Расписание

Двухдневное путешествие «Шептание полночи» отправляется 30 декабря и возвращается на станцию ​​Roma Ostiense в 11:00 1 января.

Обратный маршрут соединяет Рим с сельской местностью Монтальчино и Венецией, прежде чем вернуться в столицу Италии.

В роскошный маршрут входит новогодний ужин от шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, Хайнца Бека, а также выступления бурлеска и «бодрый диджей-сет».

По пути следования пассажиры могут увидеть средневековые улицы Монтальчино или каналы Венеции, совершив экскурсию на лодке.

Цена

Билеты на новогоднюю поездку стоят дорого.

Пассажирам придется заплатить от 8 880 евро (7 770 фунтов стерлингов) с человека, чтобы забронировать место.

Можно забронировать два разных класса — каюты класса люкс с раскладным диваном, двуспальной кроватью и пуфами или каюты класса люкс, которые представляют собой главные спальни с диваном, столом и двумя креслами.

