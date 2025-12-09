Иммиграционные органы США задерживают украинок, несмотря на легальный статус — СМИ Сегодня 18:23 — Мир

Украинка, которая замужем за гражданином США, стала одной из последних заявительниц, которую задержали федеральные агенты во время собеседования на получение зеленой карты, несмотря на то, что ее муж утверждал, что у нее всегда был законный статус.

Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Виктория Булавина, 46 лет, была задержана в офисе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) в Сан-Диего прямо перед окончанием ее собеседования 4 декабря, в присутствии мужа Виктора Короля, который болеет раком.

«У нас было собеседование с иммиграционным офицером примерно час. Она задавала вопрос относительно всего, что мы подавали. Потом, когда все было завершено, она сказала, что все хорошо… Она сказала, что все в порядке, будет хорошо, но потом добавила: „Мне нужно выйти, извините“», — рассказал Король Newsweek в понедельник днем. «Она вышла из комнаты, вернулась с двумя сотрудниками ICE, и они сказали, что собираются задержать мою жену».

Издание обратилось к ICE и Министерству внутренней безопасности США (DHS) за комментарием по электронной почте в понедельник утром.

Как отмечает издание, в последние недели увеличилось количество сообщений об иммигрантах, которые пытаются получить статус постоянного резидента и гражданство, но их задерживают во время собеседований и церемоний натурализации в офисах USCIS.

Администрация Трампа стала наказывать за ранее мелкие нарушения, которые можно было бы обсудить или обжаловать, например, пропущенное сообщение USCIS или неточности в документах.

