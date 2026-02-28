Занятость украинцев в Австрии растет, но уровень безработицы все еще высокий
С начала полномасштабной войны занятость украинок в Австрии выросла почти в пять раз. Если в 2022 году работало только около 10% из них, то сейчас этот показатель достиг 48%. Среди мужчин уровень занятости составляет 51%.
Об этом сообщает Kurier.
Много ли украинцев до сих пор без работы
По состоянию на 1 января 2026 года в Австрии находились более 94 тысяч граждан Украины. В их число относят и тех, кто оформил временную защиту, и тех, кто приехал раньше. Более половины из них живут в Вене.
Демографический портрет украинцев в Австрии:
- 61% из них — женщины, 39% - мужчины;
- 30% - младше 20 лет, 58% - трудоспособного возраста (20−59 лет);
- 12% - люди в возрасте 60+, что более чем вдвое меньше, чем средний показатель по стране.
Языковая адаптация стала одним из ключевых факторов роста занятости. Большинство украинцев отмечают, что уже могут говорить и писать на немецком. 30% оценивают свой уровень владения языком как высокий, еще 38% - как базовый.
Несмотря на заметный рост занятости, данные исследования Австрийского фонда интеграции свидетельствуют о том, что уровень безработицы среди украинцев остается выше, чем среди граждан Австрии (19% против 7%).
Поделиться новостью
Также по теме
Занятость украинцев в Австрии растет, но уровень безработицы все еще высокий
Секретный тоннель на границе в Польше: кто его сделал
В Британии запускают завод украинского производителя дронов Shark
Украинцы в Германии: можно ли получить гражданство после временной защиты
Что такое токсичный позитив и почему это опасно
Meta второй раз за два года сократила премии сотрудникам