Занятость украинцев в Австрии растет, но уровень безработицы все еще высокий

Мир
С начала полномасштабной войны занятость украинок в Австрии выросла почти в пять раз. Если в 2022 году работало только около 10% из них, то сейчас этот показатель достиг 48%. Среди мужчин уровень занятости составляет 51%.
Об этом сообщает Kurier.

Много ли украинцев до сих пор без работы

По состоянию на 1 января 2026 года в Австрии находились более 94 тысяч граждан Украины. В их число относят и тех, кто оформил временную защиту, и тех, кто приехал раньше. Более половины из них живут в Вене.
Демографический портрет украинцев в Австрии:
  • 61% из них — женщины, 39% - мужчины;
  • 30% - младше 20 лет, 58% - трудоспособного возраста (20−59 лет);
  • 12% - люди в возрасте 60+, что более чем вдвое меньше, чем средний показатель по стране.
Языковая адаптация стала одним из ключевых факторов роста занятости. Большинство украинцев отмечают, что уже могут говорить и писать на немецком. 30% оценивают свой уровень владения языком как высокий, еще 38% - как базовый.
Несмотря на заметный рост занятости, данные исследования Австрийского фонда интеграции свидетельствуют о том, что уровень безработицы среди украинцев остается выше, чем среди граждан Австрии (19% против 7%).
По материалам:
Finance.ua
МигрантыРабота
