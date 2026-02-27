Секретный тоннель на границе в Польше: кто его сделал Сегодня 18:00 — Мир

Секретный тоннель на границе в Польше: кто его сделал

Польские пограничники обнаружили на границе тайный тоннель, через который переправляли иностранцев в Евросоюз.

По данным издания The Telegraph, строительство подземных путей организовали не россияне, а специалисты с Ближнего Востока, пишет inpoland.net.pl

Подробности

По словам подполковника польской пограничной службы Катажины Зданович, в одном из крупнейших тоннелей были бетонные стойки для укрепления стен и он достигал значительной длины.

Эксперты отмечают, что технологии строительства таких объектов характерны для группировок с Ближнего Востока. Бывший сапер британской армии майор Роб Кэмпбелл предположил, что к сооружению могли быть причастны ХАМАС или Палестинский исламский джихад.

История

Использование подземных тоннелей рассматривается как новая форма гибридной войны против Запада. Так, в декабре 2025 года через 60-метровый тоннель попыталось пройти около 180 человек.

Сложность и техническая оснащенность тоннелей свидетельствуют о серьезной подготовке со стороны организаторов, что значительно усложняет работу пограничников.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек подчеркнул, что подобные попытки нелегального пересечения лишь подтверждают эффективность наземных укреплений на границе.

По его словам, рытье тоннелей специалистами с Ближнего Востока стало следствием того, что традиционные методы пересечения границы стали менее действенными, а польская система контроля доказала свою надежность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.