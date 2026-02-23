Meta второй раз за два года сократила премии сотрудникам Сегодня 07:29 — Мир

CEO Марк Цукерберг инвестирует десятки миллиардов долларов в развитие AI-инфраструктуры

Meta сокращает премии для большинства сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

Meta сократила ежегодное распределение опционов на акции примерно на 5% для большинства сотрудников. Это уже второй год подряд, когда компания урезает вознаграждения, в 2025 году выплаты снизились примерно на 10%.

Meta сократила ежегодное распределение опционов на акции примерно на 5%

Инвестиции в искусственный интеллект

Сокращение связано с ростом затрат на искусственный интеллект. CEO Марк Цукерберг инвестирует десятки миллиардов долларов в развитие AI-инфраструктуры, в частности, в строительство крупных центров обработки данных. В январе компания заявила, что ожидает капитальные расходы в 2026 году на уровне $115−135 млрд — это один из крупнейших инвестиционных планов в отрасли.

Meta, как и другие технологические гиганты Кремниевой долины, борется за лидерство в сфере генеративного искусственного интеллекта. Для этого компания строит несколько гигаваттных дата-центров в США, в том числе масштабный проект в Луизиане. Президент США Дональд Трамп заявлял, что его стоимость может составить $50 млрд.

Сокращение расходов в других подразделениях

Параллельно компания сокращает расходы по другим направлениям. В прошлом месяце Meta уволила около 10% сотрудников подразделения Reality Labs, насчитывавшего около 15 000 работников. Именно это подразделение отвечает за развитие метавселенной — стратегии, которая с 2021 года принесла свыше $70 млрд убытков. Часть ресурсов компания перенаправляет из VR-продуктов на носимые устройства и AI.

Также Meta увеличивает политические и инвестиционные связи для реализации AI-проектов. Недавно компания назначила союзницу Трампа Дину Пауэлла Маккормик президентом и вице-главой правления. Ее задача — развивать партнерства с правительствами и инвесторами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.