Ирландия продлила временную защиту для украинских беженцев до 2027 года Сегодня 18:17 — Мир

Флаг Ирландии

Ирландия продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Украинские беженцы имеют право на проживание, работу и социальную поддержку без необходимости обновления иммиграционных документов.

Об этом говорится на официальном портале Иммиграционной службы Ирландии.

Автоматическое продление

Отмечается, что гражданам Украины в Ирландии, разрешения которых действовали до 4 марта 2026 года, не нужно проходить повторную процедуру оформления.

Иммиграционные разрешения для лиц со статусом временной защиты автоматически продлены до 4 марта 2027 года.

Продолжение также касается и других бенефициаров Директивы о временной защите, лиц без гражданства и граждан третьих стран, покинувших Украину из-за войны.

Какие права гарантирует временная защита

Украинцы с временной защитой в Ирландии вправе легально проживать и работать без дополнительных разрешений.

Также они могут пользоваться медицинскими услугами, образованием и социальной поддержкой.

Кроме того, владельцы такого разрешения могут путешествовать в другие страны ЕС на срок до 90 дней, если эти государства признают соответствующий статус.

Ранее говорилось , что правительство Ирландии в 2026 году намерено увеличить финансирование программ для украинских беженцев и искателей убежища.

Согласно бюджетным документам, расходы на пособие беженцам превысят 2 млрд евро, что станет одним из самых больших показателей за последнее десятилетие.

Около 438 млн евро из этой суммы было заложено на социальные выплаты для более 50 тысяч украинцев, среди которых одинокие родители, пожилые люди и другие уязвимые категории.

