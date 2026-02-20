Трамп продлил санкции США против россии еще на год Сегодня 10:34 — Мир

Указ вступает в силу 20 февраля

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против россии, введенных в связи с ее агрессией против Украины.

Текст соответствующего указа 18 февраля обнародован на сайте Федерального реестра США.

Документ вступает в силу 20 февраля и предусматривает продление ограничительных мер, введенных указами американских президентов в 2014, 2018 и 2022 годах.

Указ № 13660, подписанный 6 марта 2014 г. президентом Бараком Обамой, предусматривал замораживание активов лиц, причастных к процессу оккупации Крыма россией.

При президентстве Дональда Трампа и Джо Байдена санкционные списки расширяли и уточняли. Изменения, в частности, касались дополнения перечня подсанкционных лиц или исключения из него в связи со смертью.

Документ разрешает заморозку активов физических и юридических лиц, ответственных за действия, которые «подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов».

Напомним, в октябре прошлого года Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении рф. Они затронули российские компании «Роснефть» и «Лукойл». Отмечается, что, кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойле».

