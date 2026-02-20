0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп продлил санкции США против россии еще на год

Мир
27
Указ вступает в силу 20 февраля
Указ вступает в силу 20 февраля
Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против россии, введенных в связи с ее агрессией против Украины.
Текст соответствующего указа 18 февраля обнародован на сайте Федерального реестра США.
Документ вступает в силу 20 февраля и предусматривает продление ограничительных мер, введенных указами американских президентов в 2014, 2018 и 2022 годах.
Указ № 13660, подписанный 6 марта 2014 г. президентом Бараком Обамой, предусматривал замораживание активов лиц, причастных к процессу оккупации Крыма россией.
Читайте также
При президентстве Дональда Трампа и Джо Байдена санкционные списки расширяли и уточняли. Изменения, в частности, касались дополнения перечня подсанкционных лиц или исключения из него в связи со смертью.
Документ разрешает заморозку активов физических и юридических лиц, ответственных за действия, которые «подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов».
Напомним, в октябре прошлого года Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении рф. Они затронули российские компании «Роснефть» и «Лукойл». Отмечается, что, кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойле».
По материалам:
Finance.ua
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems