В Нидерландах возросло количество отказов в предоставлении убежища

Мир
0
В Нидерландах количество отказов в предоставлении убежища в прошлом году выросло на 56%
В Нидерландах количество отказов в предоставлении убежища в прошлом году выросло на 56%
В 2025 году в Нидерландах было отклонено гораздо больше заявлений о предоставлении убежища, чем годом ранее. Количество отказов выросло на 56%.
Об этом сообщает NOS со ссылкой на данные Центрального бюро статистики (CBS).
Отмечается, что впервые за многие годы количество отказов превысило количество положительных решений. В целом Служба иммиграции и натурализации (IND) приняла 15 550 первичных решений по заявлениям о предоставлении убежища: 8 120 из них были отрицательными, в то время как 7 430 заявлений удовлетворили.
Наибольший рост отказов зафиксирован во второй половине года. В то же время общее количество первоначальных решений уменьшилось на 27% по сравнению с 2024 годом.
Особенно резко сократилось количество разрешений на проживание на основании субсидиарной защиты (форма международной защиты, предоставляемая иностранцам или лицам без гражданства, которые не соответствуют критериям статуса беженца, но в случае возвращения в свою страну происхождения могут быть подвергнуты серьезному ущемлению — ред.) — на 70%.
Существенно уменьшилось и количество решений в отношении граждан Сирии. В 2025 году было принято только 390 решений по сирийским заявлениям, в то время как годом ранее их было более 10 тысяч. Это связано с изменениями в политике Нидерландов после событий в Сирии в конце 2024 года.
Статус беженца получили 3400 человек, на 35% меньше. В то же время на столько же выросло количество вида на жительство, выданных по гуманитарным соображениям.
По материалам:
Укрінформ
Мигранты
