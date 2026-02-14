Европейские страны с самыми высокими средними зарплатами (инфографика)
Средняя годовая зарплата в европейских странах существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие доходы получают работники в Западной и Северной Европе.
Страны с самой высокой оплатой труда в Европе
Первое место занимает Люксембург, где средняя годовая зарплата на полной занятости составляет около 83 тыс. евро. Страна входит не только в число европейских, но и мировых лидеров по уровню оплаты труда.
Высокие доходы обеспечивают развитые сектора финансов и ІТ, а также система автоматической индексации зарплат в соответствии с инфляцией для поддержания покупательной способности.
На втором месте среди европейских стран с самой высокой оплатой труда — Исландия. Здесь средний годовой доход составляет более 77 тысяч евро.
Более 70 тысяч евро в год зарабатывают в Швейцарии и Дании.
Между тем, Германия и Франция — две крупнейшие экономики Европы — разместились в середине рейтинга. Средняя годовая зарплата за полную занятость там составляет 53 791 евро и 43 790 евро соответственно.
ТОП-10 стран Европы по средней зарплате полного рабочего дня:
- Люксембург — 82 969 евро;
- Исландия — 77 189 евро;
- Швейцария — 75 062 евро;
- Дания — 71 565 евро;
- Норвегия — 64 029 евро;
- Ирландия — 61 051 евро;
- Бельгия — 59 632 евро;
- Австрия — 58 600 евро;
- Нидерланды — 58 248 евро;
- Германия — 53 791 евро.
В странах Южной Европы, таких как Испания, Италия и Португалия, средние зарплаты составляют около 30 тысяч евро в год.
Наименьшую среднюю годовую зарплату в Европе получают работники в Болгарии — 15 387 евро.
В пятерку стран с самыми низкими доходами входят также Греция, Венгрия, Словакия и Румыния.
По словам аналитиков, следует учитывать, что страны с более высокой заработной платой имеют более высокую стоимость жизни. В государствах с более низкими доходами часто ниже и стоимость жизни, что частично компенсирует разрыв в доходах.
В каких странах Европы самые высокие минимальные зарплаты
Как отмечалось ранее, в 2026 году около 12,8 млн. работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату. Самая низкая «минималка» — в Болгарии, а самая высокая — в Люксембурге. Среди стран, претендующих на вступление в ЕС, самые низкие показатели у Украины и Молдовы.
