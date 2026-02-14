0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские страны с самыми высокими средними зарплатами (инфографика)

Мир
43
Какие европейские страны платят самые высокие зарплаты
Какие европейские страны платят самые высокие зарплаты, Фото: freepik
Средняя годовая зарплата в европейских странах существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие доходы получают работники в Западной и Северной Европе.
Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на данные Евростата и ОЭСР.

Страны с самой высокой оплатой труда в Европе

Первое место занимает Люксембург, где средняя годовая зарплата на полной занятости составляет около 83 тыс. евро. Страна входит не только в число европейских, но и мировых лидеров по уровню оплаты труда.
Высокие доходы обеспечивают развитые сектора финансов и ІТ, а также система автоматической индексации зарплат в соответствии с инфляцией для поддержания покупательной способности.
На втором месте среди европейских стран с самой высокой оплатой труда — Исландия. Здесь средний годовой доход составляет более 77 тысяч евро.
Более 70 тысяч евро в год зарабатывают в Швейцарии и Дании.
Между тем, Германия и Франция — две крупнейшие экономики Европы — разместились в середине рейтинга. Средняя годовая зарплата за полную занятость там составляет 53 791 евро и 43 790 евро соответственно.
ТОП-10 стран Европы по средней зарплате полного рабочего дня:
  1. Люксембург — 82 969 евро;
  2. Исландия — 77 189 евро;
  3. Швейцария — 75 062 евро;
  4. Дания — 71 565 евро;
  5. Норвегия — 64 029 евро;
  6. Ирландия — 61 051 евро;
  7. Бельгия — 59 632 евро;
  8. Австрия — 58 600 евро;
  9. Нидерланды — 58 248 евро;
  10. Германия — 53 791 евро.
В странах Южной Европы, таких как Испания, Италия и Португалия, средние зарплаты составляют около 30 тысяч евро в год.
Какие европейские страны платят самые высокие зарплаты
Какие европейские страны платят самые высокие зарплаты, Інфографіка: Visual Capitalist
Наименьшую среднюю годовую зарплату в Европе получают работники в Болгарии — 15 387 евро.
В пятерку стран с самыми низкими доходами входят также Греция, Венгрия, Словакия и Румыния.
По словам аналитиков, следует учитывать, что страны с более высокой заработной платой имеют более высокую стоимость жизни. В государствах с более низкими доходами часто ниже и стоимость жизни, что частично компенсирует разрыв в доходах.

В каких странах Европы самые высокие минимальные зарплаты

Как отмечалось ранее, в 2026 году около 12,8 млн. работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату. Самая низкая «минималка» — в Болгарии, а самая высокая — в Люксембурге. Среди стран, претендующих на вступление в ЕС, самые низкие показатели у Украины и Молдовы.
По материалам:
Finance.ua
ЕвропаСредняя зарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems