Польша заняла второе место в ЕС по темпам развития туризма

В 2024-2025 годах Польшу посетили почти 20 млн туристов

Польша стала одним из европейских лидеров развития туристической отрасли. По данным Евростата, в прошлом году она заняла второе место в ЕС по динамике роста турпотока, уступив лишь Мальте.

Об этом сообщает польское радио.

«Польский туризм занял второе место в ЕС по темпам роста в 2025 году, опередив Францию ​​и Испанию. В 2024—2025 годах страну посетили около 20 млн туристов, что на 13% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Заместитель министра спорта и туризма Польши Иренеуш Рась считает, что впереди у местного туризма около двух десятилетий «золотого времени».

Интерес к Польше значительный, но еще не максимальный. Поэтому одним из наших лозунгов нашего продвижения Польши в Европе и мире является: «Польша — больше, чем ты думаешь». — сказал он.

Отмечается, что рост интереса к стране происходит благодаря активной работе Польской туристической организации под руководством Магдалены Круч.

«Польская туристическая организация вместе с нашими представительствами проводит ряд промомеров. Это кампании, в рамках которых мы приглашаем иностранных туристов приезжать и посещать Польшу. Мы показываем места, которые не являются очевидными туристическими направлениями. Нас воспринимают как безопасную и привлекательную страну с хорошим соотношением качества и цены», — заявила Круч.

Укрінформ

