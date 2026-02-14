Польша заняла второе место в ЕС по темпам развития туризма
Польша стала одним из европейских лидеров развития туристической отрасли. По данным Евростата, в прошлом году она заняла второе место в ЕС по динамике роста турпотока, уступив лишь Мальте.
Об этом сообщает польское радио.
«Польский туризм занял второе место в ЕС по темпам роста в 2025 году, опередив Францию и Испанию. В 2024—2025 годах страну посетили около 20 млн туристов, что на 13% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Заместитель министра спорта и туризма Польши Иренеуш Рась считает, что впереди у местного туризма около двух десятилетий «золотого времени».
Интерес к Польше значительный, но еще не максимальный. Поэтому одним из наших лозунгов нашего продвижения Польши в Европе и мире является: «Польша — больше, чем ты думаешь».
— сказал он.
Отмечается, что рост интереса к стране происходит благодаря активной работе Польской туристической организации под руководством Магдалены Круч.
«Польская туристическая организация вместе с нашими представительствами проводит ряд промомеров. Это кампании, в рамках которых мы приглашаем иностранных туристов приезжать и посещать Польшу. Мы показываем места, которые не являются очевидными туристическими направлениями. Нас воспринимают как безопасную и привлекательную страну с хорошим соотношением качества и цены», — заявила Круч.
