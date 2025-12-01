0 800 307 555
Нидерланды готовят новые правила для украинских беженцев

Украинские беженцы в Нидерландах получат в 2027 году специальный статус, ориентированный на возвращение в Украину. Во время переговоров по вопросу весенней бюджетной ноты в следующем году планируется определить детали программы поддержки украинцев после 2027 года.
Об этом сообщает NOS.

Условия для работающих украинцев

Украинцы, у которых есть оплачиваемая работа, должны будут платить арендную плату. Также расходы на медицинское страхование будут покрываться за свой счет.
Те, у кого нет работы, должны обращаться за социальным пособием.

Цель введенных изменений

Правительство планирует уменьшить расходы на содержание украинцев в стране и предотвратить подачу заявок на получение статуса постоянного жительства через IND. Подавать такие заявки не нужно, однако специальная европейская программа действует до марта 2027 года. Европейская комиссия уже сообщила, что не намерена ее продлевать.
Кабинет Министров объясняет потребность в новых мерах несколькими факторами. IND уже работает с большими очередями и не сможет обработать еще большее количество заявлений.
Кроме того, после 2027 года не предусмотрено финансирование для размещения украинцев. Государство должно договариваться с муниципалитетами, отвечающими за выплаты и жилье. Во многих городах уже сейчас возникают трудности, поскольку места в приютах заполнены.

Загруженность IND и финансовые вызовы

В Нидерландах находится около 120 тыс. украинцев. Около 60% из них работают.
С начала этого года муниципальные места размещения уже не полностью бесплатны для украинцев. Те, у кого есть доход, делают взнос, который может достигать нескольких сотен евро.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Нидерландах все чаще отказывают украинским беженцам в убежище. Сообщалось, что Центры размещения уже несколько месяцев работают на полную и все чаще отказывают в приеме. Ассоциация нидерландских муниципалитетов (VNG) называет ситуацию «критической» и призывает правительство действовать.
И.о. министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявляла, что украинские мужчины, работающие в стране, должны самостоятельно обеспечивать себя жильем. Она считает «разумным», чтобы мужчины с работой и доходом сами арендовали жилье, например у родственников, или просили помощи у работодателя.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
