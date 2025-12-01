Украинцы уже потратили 473 млн грн на выплаты Зимней поддержки: куда чаще всего направляют средства Сегодня 11:02 — Личные финансы

На сегодняшний день уже 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн в рамках Зимней поддержки. Больше всего тратят на оплату коммунальных услуг, покупку книг, аптеки и донаты.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В общей сложности 11,4 млн заявок оформлено через приложение Дія. Из этого количества 2,9 млн касаются выплат на детей. Более 700 тысяч человек подали документы самостоятельно через Укрпочту. Еще 1,8 млн граждан, входящих в социальный список, получат средства автоматически. Подать заявку можно до 24 декабря.

Свириденко сообщила, что в понедельник, 1 декабря, стартует вторая волна выплат для тех, кто подал заявку на второй день приема. Уже получили деньги 3,5 млн украинцев. Зафиксировано, что люди потратили 473 млн грн.

Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы Обороны.

Те, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать средства со Дня Николая 6 декабря.

Зимняя поддержка от правительства

Выплата 1000 грн для всех граждан

Получить деньги можно через Дію или Укрпочту. Заявку на пособие для детей подают родители, опекуны или законные представители. Для недееспособных лиц обращение подает их опекун.

Один гражданин может получить только одну выплату в размере 1000 грн по этой программе. На каждого ребенка родители могут подать отдельную заявку.

Выплаты не смогут получить украинцы, находящиеся за рубежом.

Полученные 1000 гривен можно использовать на ежедневные нужды или важные покупки. Главное, чтобы оплата производилась в категориях, определенных программой

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские препараты;

благотворительность;

книги и печатная продукция;

продукты питания;

товары украинского производства, приобретенные в отделениях Укрпочты;

почтовые услуги.

Снятие наличных денег невозможно.

Выплата 6500 грн для уязвимых категорий граждан

1. Родители или опекуны для:

детей на попечении или под попечительством;

детей с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

детей из ВПЛ, которые являются получателями пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

детей из малообеспеченных семей младше 18 лет.

2. Люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.

3. Одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

