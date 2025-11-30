0 800 307 555
Экономист спрогнозировал рост стоимости продуктов перед зимними праздниками

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что перед зимними праздниками традиционно возрастут цены на основные продукты питания.
Об этом он рассказал в комментарии «УНИАН».

Что именно подорожает

По словам экономиста, во второй декаде декабря подорожают продукты, которые украинцы ставят на праздничный стол — яйца, молочка, мясо.
Эти продукты вырастут примерно на 7−10%, а после рождественских и новогодних праздников стоимость снизится.
До этого Finance.ua отмечал, что аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максим Гопка также прогнозировал повышение цен на ряд продуктов в канун праздников.
По его словам, на рост стоимости продуктов оказывает влияние общий спрос на товар и специфика производства продукции.
Однако одним из главных факторов, влияющих на колебания цен в Украине, является проблема стабильного электроснабжения.
По материалам:
Finance.ua
