Экономист спрогнозировал рост стоимости продуктов перед зимними праздниками

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что перед зимними праздниками традиционно возрастут цены на основные продукты питания.

Об этом он рассказал в комментарии «УНИАН».

Что именно подорожает

По словам экономиста, во второй декаде декабря подорожают продукты, которые украинцы ставят на праздничный стол — яйца, молочка, мясо.

Эти продукты вырастут примерно на 7−10%, а после рождественских и новогодних праздников стоимость снизится.

До этого Finance.ua отмечал , что аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максим Гопка также прогнозировал повышение цен на ряд продуктов в канун праздников.

По его словам, на рост стоимости продуктов оказывает влияние общий спрос на товар и специфика производства продукции.

Однако одним из главных факторов, влияющих на колебания цен в Украине, является проблема стабильного электроснабжения.

