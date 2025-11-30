Экономист спрогнозировал рост стоимости продуктов перед зимними праздниками
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что перед зимними праздниками традиционно возрастут цены на основные продукты питания.
Об этом он рассказал в комментарии «УНИАН».
Что именно подорожает
По словам экономиста, во второй декаде декабря подорожают продукты, которые украинцы ставят на праздничный стол — яйца, молочка, мясо.
Эти продукты вырастут примерно на 7−10%, а после рождественских и новогодних праздников стоимость снизится.
До этого Finance.ua отмечал, что аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максим Гопка также прогнозировал повышение цен на ряд продуктов в канун праздников.
По его словам, на рост стоимости продуктов оказывает влияние общий спрос на товар и специфика производства продукции.
Однако одним из главных факторов, влияющих на колебания цен в Украине, является проблема стабильного электроснабжения.
